Nueva York ofrece 227 apartamentos en el Bronx desde $1,936: quiénes pueden aplicar a la lotería

Conseguir un apartamento en Nueva York a un precio accesible sigue siendo uno de los grandes desafíos para miles de familias. Una lotería de vivienda que permanece abierta en el Bronx ofrece 227 unidades en un desarrollo residencial nuevo, con alquileres que comienzan en $1,936 mensuales.

La convocatoria corresponde a One River Park, ubicado en 355 Exterior Street, en Mott Haven, y se realiza a través de NYC Housing Connect, el sistema oficial de la ciudad para solicitar viviendas con alquileres regulados según los ingresos.

Hay estudios, apartamentos de una habitación y unidades de dos dormitorios. Pueden participar hogares de una a cinco personas con ingresos anuales comprendidos entre $73,783 y $238,160, dependiendo de la vivienda elegida y la composición familiar.

La fecha límite para enviar las solicitudes es el 6 de noviembre de 2026.

Cuánto cuestan los apartamentos de One River Park

Las 227 viviendas disponibles se distribuyen entre dos categorías de ingresos, equivalentes al 70% y al 130% del ingreso medio del área (AMI). Los alquileres y requisitos publicados son los siguientes:

Nueva York ofrece 227 apartamentos en One River Park, en el Bronx, con alquileres mensuales desde $1,936 hasta $2,850. Las solicitudes se reciben hasta el 6 de noviembre de 2026. Crédito: Infografía / Georgina Elustondo | Impremedia

Los límites dependen de la cantidad de integrantes del hogar. No alcanza con estar dentro de un rango general: es necesario cumplir las condiciones específicas del apartamento solicitado.

Por ejemplo, las unidades de una habitación que cuestan $1,936 están destinadas a hogares de una a tres personas. Para los apartamentos de dos dormitorios de menor precio pueden calificar hogares de dos a cinco integrantes.

Puedes ver: Nueva lotería de vivienda en el Bronx abre apartamentos desde $2,022: quiénes califican

Cómo son los apartamentos y dónde queda el edificio

One River Park es un desarrollo residencial ubicado junto al río Harlem, en el sector de Mott Haven del Bronx. El complejo ofrece diferentes espacios comunes, entre ellos gimnasio, piscina, terraza, áreas recreativas, salón de juegos para niños y espacios para guardar bicicletas. También cuenta con ascensores y acceso adaptado.

La ubicación, en 355 Exterior Street, permite conectar con diferentes líneas del metro y desplazarse hacia Manhattan y otros sectores del Bronx.

Sin embargo, antes de postularse conviene revisar los cargos y condiciones particulares de cada vivienda, incluidos los servicios que están contemplados en el alquiler y aquellos que deben pagarse por separado.

Cómo aplicar a la lotería de viviendas del Bronx

Las personas interesadas pueden ingresar al portal oficial NYC Housing Connect — One River Park y consultar la convocatoria identificada como One River Park 355 Exterior Street.

Para presentar una solicitud, deben crear una cuenta o ingresar con un perfil existente, completar la información de su hogar y declarar sus ingresos. El proceso es gratuito. No es necesario pagarle a un intermediario para participar ni se garantiza la selección por contratar servicios de asesoramiento.

Quienes resulten seleccionados deberán presentar documentación que permita verificar sus ingresos, la cantidad de ocupantes y los demás requisitos establecidos por el programa.

Cumplir las condiciones económicas permite participar, pero no garantiza la adjudicación de un apartamento.

El plazo para postularse vence el 6 de noviembre de 2026. Las personas interesadas deberían comprobar los requisitos en el aviso oficial antes de enviar la solicitud.

Otras loterías de vivienda abiertas en Nueva York en octubre y noviembre

One River Park no es la única oportunidad para quienes buscan un apartamento con alquiler regulado en Nueva York. NYC Housing Connect mantiene abiertas otras convocatorias en Queens, Brooklyn y el Bronx, algunas con precios inferiores a los $1,000 mensuales.

Las diferencias son importantes: mientras One River Park ofrece 227 apartamentos desde $1,936, otras loterías tienen menos unidades disponibles, pero contemplan hogares con ingresos más bajos.

Los alquileres iniciales no están disponibles para todos los solicitantes. Cada convocatoria establece límites de ingresos, cantidad de integrantes del hogar y otros requisitos que deben verificarse antes de participar.

Hay cinco loterías de vivienda abiertas en Nueva York, incluyendo opciones en Queens, Brooklyn y el Bronx, con alquileres desde $869 al mes y fechas límite entre octubre y noviembre de 2026. Crédito: Infografía / Georgina Elustondo | Impremedia

Entre las alternativas más económicas destaca la lotería de Woodside, Queens, con apartamentos desde $869 mensuales. Ofrece ocho unidades de una y dos habitaciones, con solicitudes abiertas hasta el 2 de noviembre.

En Brooklyn, The Cornice, en Gowanus, ofrece 20 apartamentos desde $950 y permite presentar solicitudes hasta el 26 de octubre.

Para quienes necesitan una vivienda más grande, la lotería de Dix Avenue Apartments, en Far Rockaway, incluye unidades de hasta tres habitaciones desde $1,077 mensuales. Su plazo vence el 15 de octubre, por lo que es la convocatoria más urgente de esta selección.

También permanece abierta hasta el 20 de octubre una lotería en Norwood, el Bronx, con alquileres desde $2,022.

Todas las solicitudes se realizan gratuitamente mediante NYC Housing Connect. Cumplir los requisitos permite participar, pero no garantiza recibir un apartamento.

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