El multilingüismo abre puertas. Head Start ayuda a construirlas

Cuando los responsables de formular políticas debaten el futuro de Head Start, no solo están discutiendo un programa de educación temprana. Están decidiendo si millones de niños seguirán teniendo acceso a oportunidades que pueden transformar el rumbo de sus vidas, incluida la posibilidad de crecer siendo multilingües, desenvolverse con facilidad en distintas culturas y prosperar en un mundo cada vez más interconectado.

Conozco el poder del multilingüismo porque lo he vivido. Durante generaciones, mi familia ha invertido en el aprendizaje de idiomas, la competencia cultural y la conexión global. Mis abuelos, quienes sirvieron como misioneros evangélicos en toda América Latina, construyeron escuelas además de iglesias y criaron a sus cinco hijos en hogares donde el español, el inglés, el portugués, el alemán, el francés y el italiano formaban parte de la vida cotidiana. Entendían que el idioma es mucho más que una habilidad. Es un puente hacia las oportunidades, el entendimiento y el servicio social y comunitario.

Mis padres continuaron ese legado. Me criaron en un hogar bilingüe y bicultural, y priorizaron la educación bilingüe no solo para preservar las raíces de nuestra familia, sino porque conocían de primera mano cómo el multilingüismo amplía las oportunidades. Mi madre llegó a ser intérprete profesional multilingüe de conferencias certificada, y mi padre desarrolló una carrera internacional como músico y evangelista, presentándose tanto en inglés como en español. Sus habilidades lingüísticas les abrieron puertas en lo profesional, lo personal y lo cultural.

Esas mismas oportunidades han marcado mi vida. Crecer y estudiar tanto en México como en Estados Unidos me brindó la fluidez lingüística y cultural necesaria para crear una exitosa empresa de servicios lingüísticos, desempeñar trabajos significativos en distintos sectores y desarrollar un profundo sentido de identidad y propósito. El multilingüismo nunca ha sido un obstáculo en mi vida. Ha sido una ventaja en cada etapa.

Por eso me preocupan profundamente los cambios propuestos para Head Start que amenazan tanto la calidad del programa como el acceso a los servicios que lo hacen tan eficaz. Según el Center for American Progress (CAP) , el éxito de Head Start se sustenta en décadas de evidencia que demuestran que sus rigurosos estándares de salud, seguridad, aprendizaje y participación familiar ayudan a combatir la pobreza y mejoran los resultados de los niños a largo plazo. CAP advierte que una propuesta federal eliminaría la mayoría de esos estándares, lo que podría provocar reducciones en los servicios, pérdida de empleos, mayores costos para las familias y menos acceso para los niños más vulnerables.

Estas preocupaciones son especialmente importantes para las familias que valoran la educación multilingüe. Los cambios propuestos incluyen nuevos requisitos de enseñanza exclusivamente en inglés, lo que podría debilitar las oportunidades de aprendizaje en dos idiomas que han ayudado a millones de niños a desarrollar bases sólidas en lo académico, lo social y lo lingüístico. Para familias como la mía, el idioma no es simplemente una herramienta de comunicación. Es un vínculo con nuestra cultura, nuestra comunidad, nuestras oportunidades económicas y nuestra participación plena en una sociedad cada vez más global.

Cuando mis propios hijas tuvieron la edad para participar en Head Start, elegí deliberadamente un programa de inmersión en dos idiomas. Pronto descubrí que no estaba sola. Cada vez más familias en todo el país eligen estos programas porque reconocen lo que décadas de investigación han confirmado: el multilingüismo fortalece el desarrollo cognitivo, amplía las oportunidades profesionales, aumenta el potencial de ingresos y profundiza el entendimiento cultural.

Pero la experiencia de mi familia en Head Start fue mucho más allá de lo académico. El programa nos conectó con una comunidad que sigue siendo parte de nuestras vidas más de quince años después. Gracias a las oportunidades de participación para padres bilingües, encontré no solo un espacio donde mis hijas podían prosperar, sino también un lugar donde podía contribuir, liderar y defender a otras familias. Con el tiempo, me convertí en presidenta de nuestro grupo bilingüe de padres, iniciando así un compromiso de por vida con el bienestar de los niños y las familias.

Los cambios propuestos para Head Start ponen en riesgo mucho más que un programa federal. Amenazan las oportunidades educativas, económicas y culturales que ayudan a los niños a alcanzar su máximo potencial. Para familias como la mía, Head Start abrió las puertas al multilingüismo y al éxito a lo largo de toda la vida. Los legisladores deben garantizar que esas puertas sigan abiertas para los niños que vienen detrás.

Christy Moreno, Directora Nacional de Organización Comunitaria, National Parents Union