Un hombre enfrenta cargos por asesinato luego del mortal tiroteo en una vigilia de Nueva Jersey
El incidente violento empañó una reunión convocada para rendir homenaje y derivó en una investigación por homicidio en Nueva Jersey
Un sujeto de Nueva Jersey enfrenta cargos de asesinato por su implicación en un tiroteo que tuvo lugar en una vigilia en Elizabeth, que dejó a una persona muerta y otras cuatro heridas, informaron los fiscales.
De acuerdo con la Fiscalía del Condado de Union, Travon Holmes, de 29 años, está acusado de asesinato en primer grado y cuatro cargos de intento de asesinato.
Las autoridades señalaron que el tiroteo ocurrió el 26 de octubre a las 9:30 de la noche en medio de una vigilia con velas en la intersección de Elmwood Place e Irvington Avenue en Elizabeth, informó Gothamist.
Cinco personas resultaron heridas, entre ellas Steve Scott, de 26 años y residente de Edison, quien fue declarado muerto en la escena. Las otras cuatro víctimas fueron llevadas a un hospital local para recibir tratamiento, indicaron los funcionarios.
Holmes fue capturado el 13 de noviembre en Elizabeth y está tras las rejas en la cárcel del condado de Essex, apuntaron los fiscales.
La investigación sigue en curso.
Sigue leyendo:
• Tirador se habría suicidado tras herir a dos agentes de seguridad en complejo residencial del Bronx
• Persecución en una autopista de Brooklyn termina con un sospechoso de secuestro abatido por la policía
• Reportan dos muertos tras el tiroteo en Washington D.C., incluido el sospechoso