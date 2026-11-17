Un sujeto de Nueva Jersey enfrenta cargos de asesinato por su implicación en un tiroteo que tuvo lugar en una vigilia en Elizabeth, que dejó a una persona muerta y otras cuatro heridas, informaron los fiscales.

De acuerdo con la Fiscalía del Condado de Union, Travon Holmes, de 29 años, está acusado de asesinato en primer grado y cuatro cargos de intento de asesinato.

Las autoridades señalaron que el tiroteo ocurrió el 26 de octubre a las 9:30 de la noche en medio de una vigilia con velas en la intersección de Elmwood Place e Irvington Avenue en Elizabeth, informó Gothamist.

Cinco personas resultaron heridas, entre ellas Steve Scott, de 26 años y residente de Edison, quien fue declarado muerto en la escena. Las otras cuatro víctimas fueron llevadas a un hospital local para recibir tratamiento, indicaron los funcionarios.

Holmes fue capturado el 13 de noviembre en Elizabeth y está tras las rejas en la cárcel del condado de Essex, apuntaron los fiscales.

La investigación sigue en curso.

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