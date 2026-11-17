El gobierno federal ofrece un aporte único de $1,000 para la Cuenta Trump de cada menor que cumpla los requisitos del programa piloto. El dinero se deposita en la cuenta del niño y debe solicitarse, incluso si el Departamento del Tesoro ya inscribió al menor de forma automática.

Qué menores califican para el aporte de $1,000

Según el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), el menor debe ser ciudadano estadounidense, haber nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028, inclusive, y contar con un número válido de Seguro Social emitido antes de presentar la solicitud.

El adulto que pide la contribución debe prever que el menor reúna las condiciones para ser considerado su hijo calificado a efectos fiscales en el año en que hace el trámite.

Las reglas para abrir una Cuenta Trump son más amplias que las del aporte federal.

En general, se puede solicitar la apertura para un menor que tenga un número válido de Seguro Social y que aún no haya cumplido 18 años al finalizar el año de la solicitud.

Por ejemplo, un niño nacido en 2024 podría tener una cuenta si cumple los requisitos de apertura, pero su fecha de nacimiento lo deja fuera del programa de los $1,000.

Cómo pedir el depósito federal

Para solicitar los $1,000, el IRS indica que hay que presentar el Formulario 4547, disponible en español como Formulario 4547SP, y marcar la opción correspondiente a la contribución del programa piloto.

El formulario también permite solicitar la apertura de la cuenta.

Al llenar los datos del menor, revisa que su nombre y número de Seguro Social coincidan con los que aparecen en su tarjeta.

El formulario se puede enviar por tres vías: la app Trump Accounts, el sitio oficial TrumpAccounts.gov o la cuenta en línea para personas físicas del IRS.

Tras la solicitud de apertura, el Departamento del Tesoro envía instrucciones para verificar la identidad del adulto autorizado y activar la cuenta.

Qué hacer si tu hijo ya tiene una cuenta

El Departamento del Tesoro comenzó a inscribir automáticamente a menores elegibles el 1 de octubre de 2026.

Si tu hijo ya fue inscrito de esa manera, no tienes que presentar el formulario para abrir otra cuenta.

Sí debes reclamar y activar la que ya existe para poder administrarla.

Si el menor cumple las condiciones del programa piloto, también debes seleccionar la opción para recibir el aporte, ya que la inscripción automática no incluye por sí sola el depósito.

Ambos trámites se pueden hacer desde la app, el sitio de Cuentas Trump o la cuenta en línea del IRS.

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