Quienes contraten un seguro médico del Obamacare para 2027 pueden solicitar un crédito fiscal para reducir su mensualidad. El trámite se hace en la misma solicitud del Mercado de Seguros Médicos, antes de elegir un plan.

Cómo solicitar el crédito para el seguro médico

En el Mercado federal, el primer paso es iniciar sesión o crear una cuenta.

Al llenar la solicitud de cobertura, indica quiénes forman parte de tu hogar y cuánto calculas que ganarán en 2027.

HealthCare.gov usa esos datos para determinar si calificas para el crédito y cuánto puedes recibir. La cifra que debes calcular es la del año en que tendrás el seguro.

Si calificas, puedes aplicar todo el crédito o solo una parte por adelantado para reducir la prima, es decir, lo que pagas cada mes por tener el seguro.

También puedes optar por no usarlo por adelantado y reclamar el monto que te corresponda en tu declaración federal de impuestos.

Al comparar planes, fíjate en cuánto te quedaría por pagar al mes después de aplicar el crédito.

La cantidad que recibes por adelantado se basa en una estimación.

Si al presentar tu declaración federal resulta que usaste más crédito del que te correspondía según tus ingresos reales, tendrás que devolver la diferencia.

Si usaste menos, la diferencia puede aumentar tu reembolso o reducir lo que debas en impuestos.

Cuándo inscribirse para tener cobertura en 2027

La inscripción abierta en HealthCare.gov comenzó el 1 de noviembre de 2026 y termina el 15 de enero de 2027.

Durante ese periodo puedes contratar un seguro, renovar el que tienes o cambiar de plan.

Los plazos corresponden al Mercado federal, los estados que operan su propio mercado pueden tener un calendario distinto.

Si quieres que el seguro empiece el 1 de enero, debes elegir tu plan a más tardar el 15 de diciembre de 2026 y pagar la primera prima.

Si te inscribes o cambias de plan entre el 16 de diciembre y el 15 de enero, la cobertura comenzará el 1 de febrero, siempre que hagas ese primer pago.

Completar la solicitud por sí solo no activa el seguro.

Del 16 de enero al 31 de octubre, para inscribirte o cambiar de plan debes reunir los requisitos de un periodo especial de inscripción por un cambio en tu vida.

En cambio, puedes solicitar cobertura gratuita o de bajo costo a través de Medicaid o del Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés) en cualquier momento del año.

HealthCare.gov permite consultar los planes y precios antes de inscribirse. Quienes necesiten ayuda con la solicitud pueden llamar al 1-800-318-2596 o buscar asistencia en su comunidad.

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