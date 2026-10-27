Microsoft ofrece salidas voluntarias a 60,000 empleados mientras aumenta su inversión en IA

Microsoft anunció este lunes 26 de octubre de 2026 la puesta en marcha de un programa de salidas voluntarias para unos 60,000 empleados elegibles en Estados Unidos, Canadá, India y Reino Unido, mientras busca contener costos para fortalecer su inversión en inteligencia artificial.

La cifra equivale aproximadamente al 27% de su plantilla global de 223,000 empleados al cierre de junio de 2026 y plantea la posibilidad de que quienes reciban la oferta puedan dejar su empleo a cambio de apoyo financiero y recursos para continuar su carrera en otra parte.

El anuncio implica que hasta 60,000 trabajadores podrían acogerse al programa de manera voluntaria, siempre que cumplan con los requisitos. Según CNBC, los empleados interesados tienen hasta principios de diciembre para tomar la oferta y dejarán la empresa el 31 de diciembre de 2026.

Las salidas voluntarias tienen condiciones

El comunicado oficial de Microsoft restringe el programa a equipos participantes y puestos del nivel interno 70 o inferior, que incluye algunos cargos de vicepresidencia en los países mencionados.

Amy Coleman, vicepresidenta ejecutiva y directora de Recursos Humanos de Microsoft, señaló: “No hay un enfoque único para todos los equipos o empleados”.

Según The Verge, la medida aplicará en áreas como Copilot, Windows y Dispositivos, Xbox, finanzas y recursos humanos. Si trabajas en Microsoft, confirma tu elegibilidad mediante el mensaje oficial que la compañía distribuyó por correo electrónico.

Considera que no se trata de una medida para la jubilación anticipada. A diferencia del programa anterior de retiro, esta oferta no depende de la edad, la antigüedad ni el desempeño, según The Verge.

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Crédito: Imagen generada con IA | Cortesía

La inversión en IA presiona costos de Microsoft

Este nuevo esfuerzo por contener los costos de la tecnológica coincide con su expansión de infraestructura: en la presentación de resultados del 29 de julio de 2026, Microsoft reportó $41,000 millones en gasto de capital para el trimestre terminado en junio, incluidos arrendamientos financieros.

Amy Hood, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, indicó sobre el siguiente trimestre: “Esperamos que el gasto de capital supere los $50,000 millones”, en una proyección para julio-septiembre de 2026, aunque no corresponde exclusivamente a IA. La infraestructura también atiende servicios en la nube y otras necesidades.

Esta oferta confirma que la compañía está ampliando su capacidad tecnológica mientras busca flexibilidad para reorganizar sus equipos, aunque no necesariamente los puestos que serán liberados con esta medida serán sustituidos por inteligencia artificial.

La compensación varía según la oferta y el nivel

Microsoft no detalló en su comunicado una cantidad ni una fórmula universal de compensación. Un portavoz dijo a Business Insider que las condiciones serían similares a las de sus paquetes habituales de indemnización, pero los términos individuales deben revisarse en cada caso.

El antecedente tampoco garantiza el mismo beneficio: el programa anterior se dirigía a un grupo más reducido de empleados próximos al retiro y tenía requisitos diferentes.

Apenas en julio, Microsoft anunció un recorte de 4,800 puestos, equivalente a aproximadamente el 2.1% de la plantilla global, incluidos empleos de Xbox, según Associated Press.

Aceptar puede encarecer tu seguro médico

Si recibes una propuesta, no solo compares el pago total con tu sueldo mensual. Revisa estos puntos del acuerdo, conforme a las recomendaciones de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC):

Fecha de salida y pago: confirma cuándo termina tu relación laboral y cómo recibirás la compensación

confirma cuándo termina tu relación laboral y cómo recibirás la compensación Beneficios: revisa qué prestaciones conservarás y durante cuánto tiempo

revisa qué prestaciones conservarás y durante cuánto tiempo Derechos y plazos: identifica las reclamaciones a las que renunciarías y considera una revisión con un abogado antes de firmar

“Asegúrate de entender el acuerdo”, recomienda la EEOC en su guía.

Si trabajas en Estados Unidos, también puedes reunir los requisitos para continuar temporalmente tu seguro mediante COBRA tras una salida voluntaria. Pero podrías tener que pagar la prima completa más un 2% administrativo.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la oferta de salidas voluntarias de Microsoft

¿Microsoft despedirá a 60,000 empleados?

No se anunciaron 60,000 despidos. Esa cifra corresponde a los empleados elegibles para recibir una oferta de salida voluntaria, no a salidas confirmadas.

¿Hasta cuándo puedes aceptar la oferta de Microsoft?

CNBC sitúa el plazo a principios de diciembre, con salida el 31 de diciembre de 2026. Confirma la fecha exacta en tu propuesta individual.

¿Cuánto dinero recibirás si aceptas?

No se publicó una cantidad universal. Revisa los términos que Microsoft te comunique; no asumas que recibirás lo mismo que en programas anteriores.

¿Necesitas estar cerca de jubilarte?

No. Esta oferta no exige una edad o antigüedad mínima, aunque depende del equipo y nivel del puesto.

Conclusión

Con esta nueva medida de salida voluntaria, Microsoft busca ganar margen para reorganizar su plantilla mientras incrementa su inversión en infraestructura tecnológica. El contraste es importante: una empresa puede ampliar su capacidad de negocio sin ofrecer la misma estabilidad a todos sus empleados.

Para quienes decidan quedarse, las salidas voluntarias tampoco garantizan que desaparezca el riesgo de nuevos despidos. Según información de CTech, Microsoft mantiene los recortes involuntarios como una opción cuando las condiciones del negocio lo requieran; rechazar la oferta no constituye, por tanto, una garantía de permanencia.

Si recibes una propuesta, evalúa cuánto tiempo podrías sostener tus gastos sin percibir otro salario, qué beneficios perderías y cuánto costaría mantener tu cobertura médica. El valor real del paquete no es solo la cantidad final que recibirás al salir, sino cuánto tiempo podrás mantener tu estabilidad económica mientras encuentras un nuevo empleo.

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