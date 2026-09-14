29 multimillonarios concentran 27% de toda la riqueza de los multimillonarios

La riqueza de los multimillonarios está cada vez más concentrada en un pequeño grupo. Los 29 más ricos del mundo, todos con patrimonios superiores a $50,000 millones de dólares, acumularon una fortuna de $4.1 billones de dólares en 2025, según el Billionaire Census 2026 de Altrata. En conjunto, los 3,795 multimillonarios incluidos en el estudio alcanzaron un patrimonio récord de $15.1 billones.

La concentración no describe la riqueza mundial ni el dinero de toda la población. Mide exclusivamente los patrimonios estimados de las personas que tienen al menos $1,000 millones.

El contraste no implica que esa riqueza pueda redistribuirse de manera inmediata entre los hogares. Pero sí ayuda a explicar dónde se concentraron las mayores ganancias bursátiles durante 2025: en empresas tecnológicas, privadas y públicas, relacionadas con la IA.

Para quienes invierten mediante un 401(k), fondos indexados o cuentas personales, la lección práctica es revisar el peso de una sola acción o sector. Diversificar y conocer las comisiones no elimina el riesgo, pero reduce la dependencia de una sola narrativa de mercado.

La riqueza de la élite se concentra en apenas 29 fortunas

Altrata denomina ‘superbillonarios’ a quienes superan $50,000 millones de patrimonio neto. Las 29 personas que integran esa categoría representaron solo 0.76% de la población mundial de multimillonarios, pero sus fortunas acumuladas sumaron $4.1 billones, aproximadamente $141,000 millones por persona en promedio. Esa media, sin embargo, oculta diferencias enormes entre las fortunas individuales.

También es preciso diferenciar cómo están conformadas sus fortunas: patrimonio neto no equivale a efectivo disponible. Incluye el valor estimado de participaciones en empresas públicas y privadas, inversiones y otros activos, cuyos precios suben o bajan. De hecho, 73% de la cartera promedio de los multimillonarios está en empresas cotizadas o privadas, según Altrata.

Su participación es casi cuatro veces mayor respecto a 2017

En 2017, solo 10 personas superaban el umbral de $50,000 millones y concentraban 7.2% de la riqueza de los multimillonarios. Para 2023, la participación había subido a 16.3%; en 2025 llegó a 27.2%.

Este incremento no ocurrió porque el resto dejara de enriquecerse. El patrimonio conjunto de los multimillonarios aumentó 12.8% en 2025 y la cantidad de personas en ese grupo creció 8.2%, el mayor avance en cinco años. Pero las fortunas más grandes crecieron con mayor rapidez, ampliando la brecha dentro de la propia élite.

La inteligencia artificial impulsó la brecha

La inteligencia artificial es uno de los motores principales de las ganancias. Entre las 150 empresas cotizadas que más contribuyen a la riqueza de multimillonarios, las que realizaron inversiones significativas en IA superaron por 23% el crecimiento de capitalización de mercado de las que no lo hicieron durante 2024 y 2025, de acuerdo con Altrata.

“La riqueza se concentra más rápido en la parte más alta”, afirmó Paul Sutton, vicepresidente de Ventas de Altrata, al presentar el estudio. La empresa sostuvo que la revalorización de compañías tecnológicas, las ofertas públicas y la inversión privada relacionada con IA han favorecido de manera particular a fundadores y grandes accionistas.

Entre los multimillonarios cuyas fortunas están vinculadas a grandes empresas tecnológicas figuran Larry Page, cofundador de Google, y Jeff Bezos, fundador de Amazon. Altrata atribuyó parte del aumento de la riqueza multimillonaria en 2025 a la revalorización de empresas tecnológicas, las ofertas públicas iniciales y la inversión privada relacionada con la inteligencia artificial.

También hay riesgo para quienes invierten

El aumento de las valuaciones tecnológicas no garantiza ganancias sostenidas. “Esperamos que las fortunas de muchos de los multimillonarios más ricos, cuyas empresas se concentran en tecnología, suban y bajen en respuesta a la narrativa de la IA”, explicó Maya Imberg, directora de liderazgo de pensamiento y análisis de Altrata, a CNBC, en traducción del inglés.

“La concentración del mercado no significa necesariamente que haya una burbuja. Pero sí existe riesgo cuando la exposición se concentra en un solo sector, la tecnología, y dentro de él, en la IA”, añadió Imberg. Para quienes tienen planes 401(k), fondos indexados o cuentas de inversión, la mejor recomendación es revisar el peso real de las grandes tecnológicas, en lugar de perseguir el alza más reciente.

Un fondo diversificado puede incluir acciones vinculadas a IA sin depender por completo de ellas. Antes de mover ahorros de retiro, conviene comparar costos, tolerancia al riesgo y horizonte de inversión; una cifra sobre la riqueza de multimillonarios no sustituye un plan financiero personal.

Estados Unidos concentra la mayor parte de las grandes fortunas

Estados Unidos albergó 1,265 multimillonarios en 2025, un aumento de 11.5% frente al año anterior, y concentró 44% de la riqueza global de esta población. La región de Norteamérica reunió 1,337 multimillonarios y $6.8 billones, 45% del total mundial, impulsada por valuaciones elevadas en tecnología y mercados financieros resilientes.

Nueva York mantuvo su papel como capital mundial de los multimillonarios, con 164 residentes en 2025, tras un crecimiento de 8%. Altrata atribuyó parte del avance de la ciudad a la actividad en capital privado, oficinas familiares y bienes raíces de ultralujo ligados al auge de la IA.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la concentración de riqueza mundial en grandes fortunas

¿Qué significa que 29 multimillonarios tengan 27% de la riqueza?

Significa que sus $4.1 billones equivalen a 27.2% de los $15.1 billones atribuidos a los 3,795 multimillonarios del mundo. No equivale a 27% de toda la riqueza global.

¿Quiénes son los ‘superbillonarios’?

Altrata usa ese término para 29 personas con patrimonio neto superior a $50,000 millones. Es una categoría basada en riqueza estimada, no en salarios o dinero líquido.

¿Por qué creció tanto su riqueza en 2025?

El informe atribuye un papel importante al auge de la inversión en IA, a la revalorización de acciones tecnológicas, las ofertas públicas y la inversión privada. Todos los grandes tipos de activos rastreados por Altrata tuvieron rendimientos positivos en 2025.

¿Afecta esta concentración a una cuenta 401(k)?

No de manera directa ni igual para todas las personas. Pero los fondos indexados pueden tener exposición a grandes empresas tecnológicas; por eso es útil conocer la composición del fondo y su nivel de concentración.

¿La riqueza de estos multimillonarios está garantizada?

No. Gran parte depende del valor de acciones y compañías privadas. Altrata advierte que las fluctuaciones de las acciones expuestas a IA seguirán afectando estas fortunas.

Conclusión

El récord de riqueza multimillonaria muestra que la IA está creando ganancias extraordinarias, pero también una mayor dependencia de un número reducido de compañías y accionistas. Para las familias, la conclusión práctica no es intentar replicar fortunas ajenas, sino vigilar cuánto de su propio ahorro está expuesto a una sola apuesta de mercado antes de que una corrección convierta la euforia en pérdidas.

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