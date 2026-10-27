Nueva York registra un mínimo histórico de niños con plomo elevado en sangre

Nueva York llega a la Semana Nacional de Prevención del Envenenamiento por Plomo con un dato alentador: la cantidad de niños menores de 6 años con niveles elevados de plomo en la sangre se encuentra en su mínimo histórico, de acuerdo con el Informe anual de 2026 sobre los avances en la prevención de niveles elevados de plomo en sangre en la ciudad.

El Departamento de Salud atribuye este resultado a décadas de esfuerzos para reducir la exposición, aunque advierte que la prevención sigue siendo una tarea pendiente.

La campaña busca recordar que el envenenamiento por plomo puede prevenirse y que reconocer los posibles focos de contaminación es esencial para proteger a los menores. Durante esta semana, el Departamento de Salud, el Departamento de Conservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD) y el Departamento de Educación (DOE) organizarán actividades en distintos puntos de la ciudad para acercar información y recursos a los residentes.

¿Dónde puede haber plomo y cómo reducir el riesgo?

La iniciativa busca ayudar a las familias a identificar posibles fuentes de plomo y explicar cómo reducir la exposición. También pretende que los propietarios conozcan sus responsabilidades y que trabajadores y profesionales sanitarios mantengan la atención sobre este problema.

La pintura con plomo en viviendas es uno de los riesgos que las autoridades quieren abordar, especialmente cuando hay niños pequeños. La campaña insiste en detectar posibles peligros y resolverlos de forma segura, en lugar de ignorar señales que podrían comprometer la salud de los residentes.

El Departamento de Salud recuerda a padres y cuidadores que deben llevar a los niños a realizarse pruebas de detección. Estas permiten identificar una posible exposición y consultar con profesionales sanitarios los pasos adecuados. El mínimo histórico no es motivo para bajar la guardia, pues el objetivo es sostener los avances y evitar nuevos casos.

“Todos los niños merecen la oportunidad de crecer saludables y libres de la exposición al plomo”, afirmó el doctor Alister F. Martin, comisionado de Salud de Nueva York, mediante un comunicado. Destacó los progresos, pero subrayó que el trabajo continúa. La semana, dijo, recuerda a los padres la importancia de las pruebas infantiles, a los propietarios su obligación de atender los riesgos y a la población la necesidad de saber dónde puede aparecer el plomo.

Viviendas más seguras, una responsabilidad compartida

La comisionada del HPD, Dina Levy, señaló que todos los neoyorquinos merecen hogares seguros y saludables. Describió la prevención como una oportunidad para reforzar el trabajo de las últimas dos décadas y proteger a los residentes más jóvenes de la exposición a la pintura con plomo.

Detectar un posible riesgo no basta. Las condiciones peligrosas deben abordarse de manera adecuada. La campaña busca que los residentes conozcan sus opciones y que los propietarios entiendan que proteger a los niños exige atención sostenida.

La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) informó sobre sus avances. Daniel Greene, vicepresidente ejecutivo de Operaciones de Gestión Inmobiliaria, indicó que la entidad ha analizado más de 138,700 apartamentos y ha realizado medidas de eliminación del plomo en más de 21,700 unidades. Según Greene, el trabajo busca crear hogares más seguros, especialmente para los niños pequeños.

NYCHA afirmó que continuará colaborando con socios municipales y federales para identificar y eliminar riesgos asociados con el plomo. La entidad destacó la supervisión constante y la rendición de cuentas como elementos necesarios para proteger a las familias.

¿Qué deben tener presente las familias?

La Semana Nacional de Prevención del Envenenamiento por Plomo está dirigida tanto a quienes sospechan que existe un problema como a quienes buscan prevenirlo. Las actividades municipales explicarán cómo reducir la exposición, solicitar pruebas para los niños y atender de forma segura los riesgos vinculados con el plomo.

El informe de 2026 confirma una tendencia favorable, pero no significa que el riesgo haya desaparecido. Las autoridades llaman a identificar posibles fuentes de exposición y buscar orientación sanitaria cuando corresponda.

Para las familias con niños menores de 6 años, es importante consultar con un profesional de la salud sobre las pruebas de detección y prestar atención a posibles riesgos en casa. Los propietarios deben cumplir sus responsabilidades y abordar de forma segura los peligros relacionados con la pintura con plomo. La prevención depende de mantener los avances.

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