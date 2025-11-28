¿Plomo en tus ollas? Lo que se sabe de los utensilios reportados en Nueva York

Un reporte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) notificó los lugares donde se vendieron utensilios de cocina calificados como riesgosos para la salud porque podrían filtrar plomo a los alimentos, entre ellos 3 en Nueva York y uno en Nueva Jersey. Específicamente, se trata de ollas Sonex y recipientes para la leche en dos tiendas de Brooklyn, utensilios de cocina en Jamaica y Nueva Jersey.

Recordemos que la FDA emitió una alerta sobre varios lotes de utensilios de cocina elaborados con una aleación de aluminio que suponen un riesgo de filtración de plomo a los alimentos. Son 19 marcas que retiran del mercado o dejan de importar ollas y sartenes por riesgo a la salud.

Productos vendidos en Nueva York y Nueva Jersey

A continuación, el detalle específico de los lugares y las características de los utensilios de cocina vendidos en cada una de las tiendas.

Marca y nombre del producto: Olla de aluminio Sonex Etiqueta del producto: (ISO 9001:2000 5) Detallista: Alanwar Food Corp. (Balady Foods), 7128 5th Ave Brooklyn, Nueva York . Fabricante/Distribuidor: Batería de cocina Sonex, 60-61/A, pequeña finca industrial n.° 2, Gujranwala, Pakistán. Estado actual: Retirada iniciada el 18/11/25.

Olla de aluminio Sonex Marca y nombre del producto: Recipiente para leche Chef de 24 cm Etiqueta del producto: (Recipiente para leche de 24 cm MF 0732131905632) Detallista: Supermercado Punjab y carnes halal, 8767 Philadelphia Road, Rosedale, MD . Fabricante/Distribuidor: Shata Traders, 10227 Avenida D, Brooklyn, NY 11236. Estado actual: El distribuidor acordó retirar el producto el 19/11/25.

Recipiente para leche Chef de 24 cm Marca y nombre del producto: Olla para leche Royal Kitchen Cookware, tamaño 3 Etiqueta del producto: No especificada. Detallista: Subzi Bazaar, 194 Ruta 17 Norte, Rochelle Park, Nueva Jersey . Fabricante/Distribuidor: New Reliance Traders, Inc., 55-64 56th St., Maspeth, NY. Estado actual: Distribuidor notificado de los resultados de la muestra.

Olla para leche Royal Kitchen Cookware, tamaño 3 Marca y nombre del producto: Kadai/Karahi Tiger White Etiqueta del producto: (UTENSILIOS DE ALUMINIO PURO TM TIGER WHITE RTM NO: 2608606 Empresa certificada ISO 9001:2015 (SARASWATI STRIPS PVT. LTD. INDIA)) Detallista: Supermercado Mannan 166-11 Hillside Ave., 1er piso, Jamaica, Nueva York 11432 . Fabricante/Distribuidor: Saraswati STRIPS PVT. LIMITADO. Estado actual: La FDA notificó al fabricante. La empresa eliminó este producto de su sitio web.

Kadai/Karahi Tiger White

A continuación la lista de todas las marcas retiradas del mercado, según el reporte de la FDA

Crédito: FDA | Cortesía

Crédito: FDA | Cortesía

Crédito: FDA | Cortesía

¿Cuáles son los riesgos de contaminación con plomo?

La exposición al plomo de manera regular puede causar afecciones para la salud. Las autoridades estadounidenses establecen parámetros claros para medir los niveles permitidos sin que representen riesgos para la salud.

La FDA aclara que una exposición breve a niveles muy bajos de plomo podría no causar síntomas evidentes. Sin embargo, considera que la contaminación se vuelve riesgosa cuando supera 1 parte por millón (ppm).

La exposición crónica al plomo —es decir, durante semanas o meses— es una preocupación seria, ya que afecta virtualmente a todos los sistemas corporales. La severidad de los efectos siempre dependerá de la cantidad y la duración de la exposición, así como de la edad y el peso de la persona.

En los adultos , los riesgos crónicos se centran en daños a órganos vitales y funciones cognitivas: Disfunción renal: Puede provocar problemas serios en los riñones. Hipertensión: Aumento de la presión arterial. Efectos neurocognitivos: Problemas de concentración, memoria o función cerebral.

Con frecuencia, el único indicio de la exposición en adultos es un aumento en los niveles de plomo en la sangre, incluso antes de que aparezcan los síntomas.

Consecuencias en niños

Los niños son el grupo más vulnerable, ya que el plomo puede causar daños permanentes en el sistema nervioso central en crecimiento.

Los riesgos a largo plazo por la exposición prolongada incluyen: Defectos del desarrollo. Trastornos del aprendizaje y bajo coeficiente intelectual. Otros problemas de salud graves que pueden impactar su vida a futuro.

