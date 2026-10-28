El cuidado infantil consume el 8% del ingreso familiar en EE.UU. y esto pagan los padres

El cuidado infantil absorbe, en promedio, el 8% del ingreso salarial mensual de los hogares estadounidenses que pagan por este servicio, según un informe de Bank of America Institute, con datos de septiembre.

Este gasto reduce el dinero disponible para cubrir necesidades básicas como la renta, los alimentos y el transporte, especialmente en familias que deben pagar por el cuidado de sus hijos mientras trabajan.

La presión es aún mayor en algunos hogares: el 7.7% de los hogares analizados que pagaban por cuidado infantil desembolsaba más de $2,000 mensuales, de acuerdo con el promedio acumulado de 2026. Mantener ese gasto durante un año supone más de $24,000, una cantidad que puede comprometer seriamente otros rubros del presupuesto familiar.

¿Cuánto cuesta el cuidado infantil?

Una medición independiente de Child Care Aware of America situó el precio promedio nacional anual en $13,184 en 2025. En el estado de Nueva York, el cuidado de un bebé en un centro promedió $20,978 anuales, frente a $16,848 en un hogar de cuidado infantil.

Child Care Aware estima precios por tipo de servicio y edad.

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“A las familias se les exige asumir costos que rivalizan o superan sus mayores gastos mensuales”, sostuvo Susan Gale Perry, directora ejecutiva de Child Care Aware of America, en su comunicado del 13 de mayo de 2026.

El 8% oculta diferencias

El informe de Bank of America analiza pagos efectivos de sus clientes y encontró diferencias según el ingreso:

8.6% del ingreso salarial: hogares de ingresos bajos y medios que pagaban el servicio

hogares de ingresos bajos y medios que pagaban el servicio 7.3%: hogares de ingresos altos con esos pagos

El banco utiliza el 7% como referencia de asequibilidad, pero no es un tope federal vigente. Una regla efectiva desde el 13 de julio de 2026 eliminó el límite obligatorio a copagos de subsidios, aunque los estados pueden conservarlo.

Pagar menos tampoco significa que el servicio se haya abaratado.

El banco advierte que algunos hogares podrían estar reduciendo horas de cuidado, recurriendo a familiares o cambiando a opciones gratuitas. Además, el empleo del sector cayó 0.7% anual en septiembre, lo que puede limitar horarios y lugares disponibles.

Nueva York: ayudas con espera

La ciudad de Nueva York anunció el 5 de octubre de 2026 una ampliación de vales para sacar de la lista de espera a más de 10,000 niños. Las invitaciones se enviarían gradualmente durante los meses siguientes, según la elegibilidad.

“Ninguna familia debería tener dificultades para pagar el cuidado infantil que necesita y merece”, afirmó la gobernadora Kathy Hochul en ese anuncio.

Si estás en lista de espera, revisa las comunicaciones de la Administración de Servicios para Niños (ACS). Si recibes una invitación, presenta la solicitud en MyCity; estar en la lista no equivale a tener un vale aprobado.

Nueva Jersey anunció la reapertura de solicitudes

Nueva Jersey anunció la reapertura total de su Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil (CCAP) el 9 de abril de 2026. El apoyo está dirigido a familias que cumplen los requisitos de ingresos y trabajan, estudian o participan en capacitación laboral.

“El cuidado infantil no es un lujo para la mayoría de las familias de New Jersey, es una necesidad”, señaló Stephen Cha, comisionado de Servicios Humanos, en el comunicado oficial en español.

Puedes revisar los requisitos en ChildCareNJ.gov y presentar tu solicitud mediante MyNJHelps. La agencia local de recursos y referencias debe determinar tu elegibilidad en los 30 días posteriores a recibir la documentación completa.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los costos del cuidado infantil en EE.UU.

¿Todas las familias gastan el 8% de sus ingresos en cuidado infantil en EE.UU?

No. Es el promedio identificado entre los hogares con pagos de cuidado infantil en la muestra de Bank of America; no es una encuesta representativa de toda la población.

¿Cuánto cuesta el cuidado infantil al año?

Child Care Aware calculó un promedio nacional de $13,184 para 2025. La tarifa concreta depende del lugar, la edad y el tipo de servicio.

¿El 7% limita lo que puede cobrar una guardería?

No. El límite federal de copagos subsidiados fue eliminado en julio de 2026. Revisa las reglas de tu estado: puede conservar límites propios.

¿Puedes solicitar ayuda en Nueva York?

Consulta MyCity. Hay una lista de espera e invitaciones graduales para determinadas familias; cumplir requisitos no garantiza asistencia inmediata.

¿Nueva Jersey acepta solicitudes de asistencia?

El estado anunció la reapertura del CCAP el 9 de abril de 2026. Confirma con tu agencia local la disponibilidad antes de presentar la solicitud.

Conclusión

Antes de reducir tus horas de trabajo para ahorrar en cuidado infantil, compara ese ahorro con el salario y los beneficios laborales que dejarías de recibir. Revisa las ayudas disponibles, pero no ajustes tu presupuesto contando con un subsidio hasta que tengas la aprobación y una fecha confirmada para comenzar a utilizarlo.

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