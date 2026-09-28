Los estadounidenses gastan 7.9% más en hobbies y pagan más por divertirse

Los estadounidenses gastaron más en hobbies durante agosto de 2026, aunque realizaron solo 3.4% más transacciones que un año antes. El desembolso en tiendas de arte, manualidades y recreación al aire libre aumentó 7.9% entre clientes de Bank of America. Esta diferencia sugiere que el entretenimiento se está encareciendo, no solo que las familias compran con mayor frecuencia.

Además, este incremento supera la inflación general de Estados Unidos, que fue de 3.4% anual en agosto. Este comportamiento indica que algunos gastos relacionados con los pasatiempos crecieron más del doble que el costo promedio de bienes y servicios, mientras los hogares tienen que seguir cubriendo el resto de sus gastos esenciales: comida, renta, gasolina y deudas.

Para evitar que el entretenimiento afecte el pago de otros gastos, conviene establecer un límite mensual, calcular el costo completo de cada actividad y dividir el precio de los productos duraderos entre las veces que realmente se utilizarán. Un equipo económico puede terminar siendo caro si queda guardado después de usarlo unas pocas veces.

La diversión sube más que las compras

De acuerdo con una investigación del Bank of America Institute, que clasificó los hobbies como compras en tiendas de arte y manualidades, comercios especializados, estaciones de esquí, negocios de buceo, actividades de aventura y vendedores de equipo para exteriores, así como juguetes educativos y algunas jugueterías, el gasto creció 7.9% interanual en agosto de 2026, frente a un avance de 3.4% en el número de operaciones.

Así lo consideraron los economistas Joe Wadford y Taylor Bowley: “Estamos observando cierta ‘inflación de la diversión’, es decir, el aumento del precio de divertirse”. El cálculo no incluye golf, viajes ni videojuegos, que fueron analizados por separado.

El contraste es importante. En agosto de 2025, las transacciones crecían casi un punto porcentual más que el gasto; en 2023, el desembolso cayó cerca de 4% mientras las operaciones avanzaron casi 1%. Ahora la relación se invirtió y cada compra tiene mayor peso sobre el bolsillo, por lo que el número de transacciones se desaceleró.

Los millennials gastan más con menos tiempo

Los millennials mayores, es decir, quienes nacieron entre 1978 y 1988 según la clasificación del estudio, registraron el mayor gasto promedio por cliente. Detrás se ubicaron los ‘baby boomers’ y la Generación X, mientras la Generación Z mostró el desembolso más bajo.

La paradoja es que los adultos de 35 a 44 años también tienen menos tiempo libre: alrededor de cuatro horas y 15 minutos diarios, de acuerdo con la Encuesta Estadounidense sobre el Uso del Tiempo. Quienes tienen entre 55 y 64 años disponen de casi cinco horas y media, mientras los mayores de 65 superan las siete horas.

Bank of America señaló que los millennials mayores registraron la proporción más alta de personas con gastos en hobbies. “Es probable que este grupo no solo gaste en sus propios pasatiempos, sino también en los de sus hijos”, sostuvo el informe.

La generación Z cambia equipo por videojuegos

La Generación Z frenó sus compras tradicionales. El crecimiento de sus transacciones relacionadas con hobbies fue cercano a cero en agosto de 2026, después de aumentar casi 16% anual en el mismo periodo de 2025. La caída provino principalmente en rubros como la recreación al aire libre, aunque avanzaron las compras de arte, manualidades y otros pasatiempos.

Sin embargo, el gasto digital sí se incrementó. Casi el 28% de los clientes de la Generación Z registró pagos en videojuegos o juegos en línea, más de cuatro veces la proporción de los ‘baby boomers’. Su gasto en esta categoría aumentó alrededor de 20% anual en agosto, después de crecer más de 30% el año anterior.

“Más de una cuarta parte de la Generación Z dijo sentir pertenencia a una comunidad de transmisión o videojuegos”, señaló el reporte. Esa proporción fue casi dos veces y media la de los millennials jóvenes y más de ocho veces la de los ‘baby boomers’.

El costo real está más allá del precio

La comparación no se limita solamente al recibo. Un pasatiempo puede incluir membresías, transporte, equipo, mantenimiento, almacenamiento o renovaciones automáticas, por lo que una cuota inicial pequeña fácilmente puede ser más alta al calcular el costo final.

Los datos tampoco representan a todos los hogares estadounidenses. Bank of America utilizó información agregada y anónima de sus clientes, reconoce posibles sesgos de selección y advierte que las cifras no están ajustadas por estacionalidad, días de procesamiento o cambios en su cartera.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el aumento de gasto en hobbies

¿Cuánto subió el gasto en hobbies en Estados Unidos?

El gasto por hogar aumentó 7.9% interanual en agosto de 2026. Las transacciones avanzaron 3.4%, lo que sugiere que buena parte del aumento provino de precios promedio más elevados.

¿Qué actividades considera el estudio como hobbies?

Incluye arte, manualidades, tiendas especializadas, juguetes educativos, recreación al aire libre, esquí, buceo y actividades de aventura. Excluye viajes, golf y videojuegos de la medición principal.

¿Qué generación gasta más en pasatiempos?

Los millennials mayores tienen el gasto promedio más alto por cliente y la mayor proporción de personas que desembolsan dinero en hobbies. Parte de ese gasto podría provenir de actividades y equipos para sus hijos.

¿Por qué la Generación Z compra menos hobbies tradicionales?

Sus transacciones se desaceleraron casi hasta cero, principalmente por compras ligadas a recreación al aire libre. En cambio, mantuvieron un gasto elevado en videojuegos y actividades digitales.

¿Cómo puede controlarse el gasto en entretenimiento?

Conviene fijar un presupuesto separado, cancelar suscripciones poco utilizadas y comparar alquiler contra compra. También ayuda calcular el costo por uso del equipo antes de pagarlo.

Conclusión

Si los precios de la recreación continúan creciendo por encima de la inflación general, las familias tendrán que elegir con mayor cuidado qué actividades conservar o bien empezar a recortarlas. La presión no necesariamente eliminará los hobbies, pero podría favorecer otras alternativas como opciones compartidas, equipo usado, alquileres y entretenimiento digital.

Para los hogares con recursos limitados, es preciso considerar que varias compras pequeñas, membresías y accesorios pueden convertirse en una fuga mensual capaz de reducir el ahorro de emergencia sin que se note de inmediato.

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