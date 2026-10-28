Gotham Awards 2026: esta es la lista completa de nominados
Penélope Cruz, Andrew Garfield y Julianne Moore figuran entre los intérpretes destacados de una selección centrada en el cine independiente
Las nominaciones a los Gotham Awards 2026 ya están aquí y reúnen a figuras reconocidas, cineastas internacionales y producciones independientes que buscan hacerse un lugar en la temporada de premios. Entre los intérpretes que destacan aparecen Penélope Cruz, Andrew Garfield, Julianne Moore, Andrew Scott y John Malkovich, mientras que títulos como “Clarissa”, “The Invite” y “Tender Loving Care” sobresalen por la cantidad de candidaturas obtenidas.
La selección también permite descubrir películas menos conocidas que podrían ganar visibilidad en los próximos meses. “Clarissa”, una reinterpretación contemporánea de “Mrs Dalloway”, la novela de Virginia Woolf, consiguió cuatro nominaciones, la misma cantidad que “All of a Sudden”, de Ryusuke Hamaguchi; “The Invite”, dirigida por Olivia Wilde; “La Gradiva”, de Marine Atlan, y “Tender Loving Care”, de Mike Leigh.
Los Gotham se distinguen por dar espacio al cine independiente e internacional. Sus categorías son determinadas por comités de cinco personas, en su mayoría críticos de cine, una fórmula que puede favorecer propuestas distintas de las que suelen concentrar la atención en otras premiaciones.
Los documentales y las actuaciones que destacan
La categoría de largometraje documental incluye cinco contendientes que podrían tener presencia en la carrera por el Oscar, entre ellos “You Can See Everything”, “NAZA” y “A Fox Under a Pink Moon”.
En actuación también aparecen nombres con posibilidades de mantenerse entre los más comentados de la temporada. Julianne Moore compite por “The Debut”; Andrew Garfield, por “Artificial”; Andrew Scott, por “Elsinore”; John Malkovich, por “Wild Horse Nine”, y Penélope Cruz, por “The Invite”. Tao Okamoto también figura por “All of a Sudden”, mientras que Kate O’Flynn, Jeon Do-yeon e Ian McKellen buscarán destacar en sus respectivas categorías.
A continuación, la relación completa de candidaturas.
Mejor Película
- “Your Mother Your Mother Your Mother”
- “Clarissa”
- “Club Kid”
- “The Debut”
- “Dreams in Nightmares”
- “The Invite”
- “Josephine”
- “Mouse”
- “Paper Tiger”
- “Primetime”
- “Teenage Sex and Death at Camp Miasma”
Mejor Película Internacional
- “Possible Love”
- “All of a Sudden”
- “Ben’Imana”
- “Blue Heron”
- “Everytime”
- “Fatherland”
- “Filipiñana”
- “La Gradiva”
- “Minotaur”
- “Tender Loving Care”
Mejor Largometraje Documental
- “Once Upon a Time in Harlem”
- “Closure”
- “A Fox Under a Pink Moon”
- “NAZA”
- “You Can See Everything”
Mejor Dirección
- Ryusuke Hamaguchi — “All of a Sudden”
- Sandra Wollner — “Everytime”
- Andrey Zvyagintsev — “Minotaur”
- Jane Schoenbrun — “Teenage Sex and Death at Camp Miasma”
- Mike Leigh — “Tender Loving Care”
Mejor Dirección Revelación
- Sophy Romvari — “Blue Heron”
- Jordan Firstman — “Club Kid”
- Aleshea Harris — “Is God Is”
- Marine Atlan — “La Gradiva”
- Joel Alfonso Vargas — “Mad Bills to Pay (or Destiny, dile que no soy malo)”
- John Early — “Maddie’s Secret”
Mejor Guion Original
- “Everytime” — Sandra Wollner
- “La Gradiva” — Marine Atlan y Anne Brouillet
- “Possible Love” — Lee Chang-dong y Oh Jung-mi
- “Tender Loving Care” — Mike Leigh
- “Wild Horse Nine” — Martin McDonagh
Mejor Guion Adaptado
- “All of a Sudden” — Ryusuke Hamaguchi
- “Clarissa” — Chuko Esiri
- “The Invite” — Rashida Jones y Will McCormack
- “Minotaur” — Simon Lyashenko y Andrey Zvyagintsev
- “Primetime” — Ajon Singh
Mejor Actuación Protagónica
- Mahershala Ali — “Your Mother Your Mother Your Mother”
- Gillian Anderson — “Teenage Sex and Death at Camp Miasma”
- Jeon Do-yeon — “Possible Love”
- John Early — “Maddie’s Secret”
- John Malkovich — “Wild Horse Nine”
- Ian McKellen — “The Christophers”
- Julianne Moore — “The Debut”
- Sophie Okonedo — “Clarissa”
- Andrew Scott — “Elsinore”
- John Turturro — “The Only Living Pickpocket in New York”
Mejor Actuación de Reparto
- Tom Courtenay — “Queen at Sea”
- Esmé Creed-Miles — “Sense and Sensibility”
- Penélope Cruz — “The Invite”
- Adam Driver — “Paper Tiger”
- Andrew Garfield — “Artificial”
- Skyler Gisondo — “Primetime”
- Sandra Hüller — “Fatherland”
- Kate O’Flynn — “Tender Loving Care”
- Tao Okamoto — “All of a Sudden”
- Channing Tatum — “Josephine”
Actuación Revelación
- Adia — “Your Mother Your Mother Your Mother”
- India Amarteifio — “Clarissa”
- Guitarricadelafuente — “La Bola Negra”
- Colas Quignard — “La Gradiva”
- Mason Reeves — “Josephine”
Premio del Público Gotham
- “Backrooms”
- “La Bola Negra”
- “The Drama”
- “The Invite”
- “Michael”
- “Obsession”
- “Project Hail Mary”
- “You Can See Everything”