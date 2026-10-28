Jennifer Lawrence confirma su regreso en “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping”

Jennifer Lawrence volverá a interpretar a Katniss Everdeen en “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping”, la nueva película de la franquicia que llegará a los cines el 19 de noviembre. La actriz ganadora del Óscar retomará el personaje por primera vez desde “Sinsajo – Parte 2”, estrenada en 2015, y compartirá esta aparición con Josh Hutcherson, quien vuelve como Peeta Mellark, y Woody Harrelson, que interpreta a Haymitch Abernathy.

En el podcast “Call Her Daddy”, conducido por Alex Cooper, Lawrence habló sobre la experiencia de regresar al universo cinematográfico que marcó una etapa importante de su carrera. El reencuentro incluyó a integrantes del equipo técnico con los que había trabajado durante años.

“Fue increíble. Fue una locura, porque era el mismo equipo. Los mismos camarógrafos, el mismo asistente de dirección con quien he trabajado un millón de veces también, porque lo amo”, recordó.

La emoción también estuvo ligada a sus compañeros de reparto. Lawrence contó que volver a trabajar con Hutcherson fue especialmente significativo y bromeó sobre la cercanía que recuperaron durante el rodaje.

“Josh y Woody. Fue emotivo. Josh y yo no caminábamos al baño sin los brazos alrededor del otro. Fue muy hermoso”, relató. Sobre Harrelson, añadió una anécdota fiel al humor que caracteriza al actor: “Y Woody obviamente entró por la ventana de mi habitación de hotel, sin ser invitado, porque no sería lo mismo si respetara los límites y usara una puerta”.

Los rumores sobre el regreso de Katniss y Peeta circulaban desde finales de 2025. En diciembre, The Hollywood Reporter informó que ambos personajes aparecerían en un epílogo ambientado en el futuro.

La historia que revela el pasado de Haymitch

Dirigida nuevamente por Francis Lawrence, “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping” se sitúa en el Distrito 12 y sigue a Haymitch Abernathy, interpretado en su juventud por Joseph Zada, cuando tiene 16 años y debe participar en los 50.º Juegos del Hambre, conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. La historia muestra su paso por la arena y los primeros desafíos que plantea al poder del Capitolio, bajo el mando del presidente Coriolanus Snow.

El reparto incluye a Elle Fanning como Effie Trinket, Ralph Fiennes como el presidente Snow, Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee, Kieran Culkin como Caesar Flickerman y Glenn Close como Drusilla Sickle. Con una duración de 158 minutos, será la película más extensa de la saga.

Nina Jacobson, productora de la franquicia, explicó a ScreenRant que la historia “trae insight sobre quién era Haymitch antes del hombre amargado, borracho, enojado y cínico que conocemos al comienzo de la película original”.

También destacó cómo el relato prepara el camino hacia la rebelión: “Han pasado 24 años en los que han intentado y fallado, hasta llegar a Catching Fire, el vigésimo quinto [Juego]”.

La opinión de Lawrence sobre los romances de ficción

En el mismo episodio de “Call Her Daddy”, la actriz habló sobre las reacciones que generan las preferencias románticas de los personajes. Al recordar el triángulo amoroso de la saga, reveló: “Era team Gale. Incluso después de que matara a mi hermana”, en referencia a Gale Hawthorne, interpretado por Liam Hemsworth.

Jennifer Lawrence también comparó la polémica con la que enfrentó al declararse partidaria de Jeremiah en “The Summer I Turned Pretty”. “Dije que era team Jeremiah durante The Summer I Turned Pretty, y el nivel de odio que recibí fue mayor que cualquier controversia en la que haya estado involucrada en mi vida”, aseguró.

La actriz admitió que nunca imaginó que esa preferencia despertaría reacciones tan fuertes: “¿Cómo diablos iba a suponer que algo así causaría tal reacción? Hice enojar al público muchas, muchas veces. He sido famosa durante décadas. Nunca se me ocurrió que ese sería el número uno, donde la gente decía: ‘Ojalá nunca hubieras nacido’”.

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