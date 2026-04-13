Comparten primeras imágenes de “The Hunger Games: The Sunrise on the Reaping”

Durante este fin de semana se han compartido las primeras imágenes de la precuela de “The Hunger Games”, la cual tiene su estreno programado para este 20 de noviembre.

“The Hunger Games: The Sunrise on the Reaping” ha sido dirigida por Francis Lawrence y el guion estuvo a cargo de Billy Ray. Esta nueva parte de la saga es también una adaptación de las novelas de Suzanne Collins.

El libro en el que se basa “The Hunger Games: The Sunrise on the Reaping” es “Sunrise on the Reaping”, el cual se centra en la mañana de la cosecha de los 50º Juegos del Hambre, 24 años antes de los eventos de la primera película y el primer libro.

Esta película también se presenta como la secuela de “The Ballad of Songbirds & Snakes”, la cual estrenó en 2023 y que fue protagonizada por Rachel Zegler, Tom Blyth y Hunter Schafer.

Esta película se está promocionando como la última de la franquicia, la cual comenzó en 2012 con el estreno en cines de “The Hunger Games”, la película protagonizada por Jennifer Lawrence.

En estas primeras imágenes se ha visto por primera vez a Elle Fanning como Effie Trinket, Kieran Culkin como Caesar Flickerman, Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee, Kelvin Harrison Jr. como Beetee Latier, Ralph Fiennes como el presidente Coriolanus Snow, Lili Taylor como Mags Flanagan, Joseph Zada ​​como Haymitch Abernathy y Maya Hawke como Wiress.

El elenco de esta película está completado por Glenn Close, Mckenna Grace, Billy Porter, Ben Wang, Whitney Peak e Iris Apatow.

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