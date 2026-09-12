Jennifer Lawrence llegó a Instagram y lanzó una inmediata advertencia

Jennifer Lawrence apenas necesitó 24 horas en Instagram para dejar clara una cosa: no piensa tolerar demasiado drama digital. La actriz estadounidense abrió finalmente una cuenta en la plataforma y, poco después, amenazó con abandonarla si sus seguidores comienzan a dejarle mensajes desagradables.

En un video publicado en su perfil, la protagonista de “Los juegos del hambre” miró fijamente a la cámara y, con gesto serio, lanzó una advertencia que rápidamente dejó ver su habitual sentido del humor: “Si alguien dice algo negativo, lo dejaré inmediatamente. Sin duda. Si alguien piensa algo malo, lo sabré. Lo sabré y me marcharé”.

La actriz tampoco dejó fuera de la broma su embarazo. En una de sus historias de Instagram escribió que “cualquier comentario hiriente o agresivo” podría afectar negativamente a “el bebé”. La aclaración llegó enseguida: “Soy yo. Yo soy el bebé”.

La cuenta que llevaba años sin mostrar

Lawrence activó su perfil el miércoles y escogió @jlaw porque, según explica en su biografía, @jenniferlawrence ya estaba ocupado. La decisión supone un pequeño cambio para una intérprete que durante años prefirió mantenerse al margen de las redes sociales pese a su enorme popularidad.

En 2018, durante una entrevista con InStyle, la actriz reconoció que sí tenía un perfil secreto y explicó cómo utilizaba las plataformas: “Estoy ahí, pero soy una ‘voyeur’. Observo, no hablo”.

Por aquel entonces también había advertido que cualquier cuenta que utilizara su nombre en distintas redes probablemente no le pertenecía: “Si alguna vez ven una cuenta de Facebook, Instagram o Twitter que dice ser mía, casi con toda seguridad no lo es”.

Su nueva etapa también tiene un motivo personal

La referencia al bebé está relacionada con el momento familiar que atraviesa Lawrence. La actriz está casada con Cooke Maroney, a quien ya sigue en Instagram, y ambos son padres de un hijo. Actualmente esperan otro bebé.

Su llegada a la plataforma contrasta con la postura que había mantenido durante años. Lawrence explicó a InStyle que observaba lo que publicaban otras personas, pero no quería exponerse al juicio permanente de internet.

“Siempre hay mucha controversia. Mucha gente escucha y presta atención, y tienen muchísimas opiniones sobre absolutamente todo. No quiero participar en eso a menos que sea absolutamente necesario. No quiero exponerme sin motivo. A menos que esté promocionando algo o que algo me moleste mucho, no sabrán nada de mí”, comentó.

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