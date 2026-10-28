La seguridad y el control migratorio dominan la campaña republicana en Nueva York

Cuatro años después de que el debate sobre la frontera sur catapultara a los republicanos en Nueva York, permitiéndoles arrebatar cuatro escaños en el Congreso y estrechar la victoria de la gobernadora Kathy Hochul a solo seis puntos, los candidatos conservadores intentan repetir el mismo libreto.

Sin embargo, el terreno político en el estado ha sufrido una transformación radical: el flujo migratorio cayó a mínimos históricos, el rechazo a las tácticas federales de deportación ha aumentado y el costo de vida ha desplazado a la inmigración como principal preocupación de los votantes.

De cara a las elecciones generales de este año, figuras republicanas como Bruce Blakeman, candidato a la gobernación, y el representante Mike Lawler han redoblado sus ataques contra las llamadas “políticas santuario”, argumentando que la falta de colaboración entre la policía local y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) compromete la seguridad pública. Pese a este impulso, la estrategia enfrenta un contexto muy distinto al de los picos de la crisis migratoria de 2023 y principios de 2024.

Según un análisis del Centro de Investigación Pew, los cruces no autorizados en la frontera sur descendieron a sus niveles más bajos en 50 años, pasando del pico de casi 250,000 intercepciones mensuales en diciembre de 2023 a solo unos pocos miles al mes en la actualidad, informó Gothamist.

Este descenso se refleja directamente en las inquietudes del electorado. Una encuesta reciente de la Universidad de Quinnipiac sitúa a la inmigración en el tercer lugar de prioridades electorales con un 13%, ampliamente superada por la economía y el costo de vida, que juntas concentran el 41% de la atención ciudadana. En ese sondeo, Hochul mantiene una ventaja de dos dígitos sobre Blakeman en la contienda por la gobernación.

“En cierto modo, los republicanos son víctimas de su propio éxito porque han logrado asegurar las fronteras”, señaló John McLaughlin, encuestador conservador que asesora a las campañas republicanas en el estado.

No obstante, los consultores de la acera opuesta ven en la insistencia conservadora un signo de debilidad. “La razón por la que algunos candidatos republicanos se centran en la inmigración es que se dan cuenta de la grave situación en la que se encuentran y recurren a movilizar únicamente a sus bases”, afirmó Jeffrey Pollock, presidente de Global Strategy Group y estratega de las campañas de Hochul y de la candidata al Congreso Cait Conley.

En el punto álgido de las llegadas a la ciudad de Nueva York, cuando hasta 4,000 personas por semana solicitaban refugio y la población de albergues rozaba las 150,000 personas, las advertencias del alcalde Eric Adams sobre la sobrecarga presupuestaria contaban con el respaldo del 62% de los votantes locales.

Hoy, la percepción pública ha cambiado de dirección. La atención ciudadana se desplazó de las imágenes de filas frente al Hotel Roosevelt a los videos de violentas detenciones ejecutadas por el ICE en vecindarios como Marble Hill o en los propios tribunales del Bajo Manhattan. Para diversos analistas, la represión federal impulsada por la administración de Donald Trump en Minnesota —donde murieron los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renee Nicole Good a manos de agentes federales— representó un punto de inflexión decisivo en la opinión pública.

“Un tema que los demócratas solían evitar se convirtió de repente en algo digno de abordar”, explicó Muzaffar Chishti, investigador principal del Instituto de Política Migratoria en la Facultad de Derecho de la NYU. “Debido a la dureza de las tácticas, la postura de exigir controles al ICE ganó aceptación electoral”.

El choque de discursos en la recta final

Frente al desgaste del tema en las encuestas generales, los republicanos han recurrido a vincular la inmigración indocumentada con la delincuencia local, a pesar de que múltiples estudios académicos señalan que la población inmigrante registra tasas de criminalidad inferiores a las de las personas nacidas en Estados Unidos.

En apariciones conjuntas como la realizada en Chappaqua bajo el lema “¿Cuántas víctimas más?”, Blakeman y Lawler insistieron en que la presencia de inmigrantes sin papeles afecta la seguridad y el comercio local. Lawler, por ejemplo, ha centrado parte de sus anuncios en el caso de Sheridan Gorman, una estudiante de 18 años asesinada en Chicago a principios de año por un inmigrante indocumentado.

Por su parte, los demócratas han asumido una posición ofensiva. Durante el debate para la gobernación, Hochul acusó a Blakeman de querer permitir que el ICE opere “con total impunidad en las calles”, respaldando medidas para prohibir el uso de mascarillas a los agentes de Inmigración y poner fin a los acuerdos de cooperación policial con dicha agencia federal. En la contienda por el valle del Hudson, Conley ha enfocado su propuesta en frenar los excesos del ICE y crear vías de regularización para la población residente sin estatus legal.

Para analistas como John Mollenkopf, profesor de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), la insistencia conservadora responde a la escasez de alternativas temáticas en el debate regional: “Dada la agenda actual, el fantasma de la delincuencia asociada a la inmigración es prácticamente uno de los pocos recursos que les quedan para marcar contraste”.

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