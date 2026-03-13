Cuántas calorías se queman en una media maratón: lo que pasa en tu cuerpo al correr 21K

Correr una media maratón no solo pone a prueba la resistencia mental. También provoca cambios intensos en el cuerpo que comienzan desde los primeros kilómetros. La distancia de 21,097 kilómetros es una de las más populares del running porque combina desafío físico con un objetivo alcanzable para corredores amateurs. Sin embargo, completar el recorrido implica un gasto energético considerable.

Dependiendo del peso corporal, el ritmo de carrera y el nivel de entrenamiento, un corredor promedio puede quemar entre 1.200 y 1.800 calorías durante una media maratón. Esa cifra equivale aproximadamente a la energía que el cuerpo utilizaría durante varias horas de actividad física moderada.

Cuántas calorías se queman al correr una media maratón

El gasto calórico durante una carrera depende principalmente de tres factores:

Peso corporal.

Ritmo de carrera.

Eficiencia metabólica.

Como referencia general, muchos especialistas utilizan una regla simple: correr un kilómetro quema aproximadamente una caloría por kilo de peso corporal.

Por ejemplo: una persona de 70 kilos puede quemar cerca de 1.470 calorías en 21 kilómetros; y una persona de 80 kilos puede superar las 1.600 calorías.

Sin embargo, el número final puede variar según la intensidad del esfuerzo y las condiciones de la carrera.

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Qué ocurre en el cuerpo durante los primeros kilómetros

Durante los primeros minutos de una carrera larga, el cuerpo utiliza principalmente glucógeno, la forma en que el organismo almacena carbohidratos en los músculos y el hígado.

En esta fase, aumenta la frecuencia cardíaca, la respiración se vuelve más profunda y el flujo sanguíneo hacia los músculos se incrementa. El objetivo del cuerpo es suministrar oxígeno y energía suficiente para sostener el movimiento.

Más de 25.000 corredores participan cada año en la media maratón de Nueva York, una de las carreras más populares de Estados Unidos. Crédito: Imagen generada con IA / Georgina Elustondo | Impremedia

Cuando el cuerpo empieza a quemar grasa

A medida que la carrera avanza y las reservas de glucógeno comienzan a disminuir, el cuerpo empieza a utilizar grasas como fuente de energía. Este proceso suele intensificarse después de los primeros 30 o 40 minutos de actividad continua.

Por esa razón, las carreras de larga distancia como la media maratón son consideradas muy eficaces para mejorar la capacidad cardiovascular y el metabolismo energético.

Qué pasa con los músculos durante una carrera de 21 kilómetros

Correr una media maratón implica miles de contracciones musculares repetidas. Los músculos de las piernas —especialmente cuádriceps, isquiotibiales y pantorrillas— soportan la mayor parte del esfuerzo.

Durante la carrera pueden aparecer fatiga muscular, pequeñas microlesiones en las fibras y pérdida temporal de fuerza. Estos procesos son normales y forman parte de la adaptación del cuerpo al ejercicio prolongado.

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La importancia de la hidratación y la energía

Una carrera de 21 kilómetros también implica una pérdida importante de líquidos a través del sudor. Dependiendo de la temperatura y la intensidad del esfuerzo, un corredor puede perder entre uno y tres litros de agua durante la prueba.

Por esa razón, las carreras oficiales incluyen puestos de hidratación con agua y bebidas deportivas para ayudar a mantener el equilibrio de líquidos y electrolitos.

También es habitual que muchos corredores consuman geles energéticos o bebidas con carbohidratos para mantener el nivel de energía durante la carrera.

Por qué la media maratón es una de las distancias más populares

La media maratón se ha convertido en una de las pruebas favoritas entre corredores de todo el mundo. Ofrece un desafío importante, pero es más accesible que el maratón completo de 42 kilómetros.

Eventos como la Media Maratón de Nueva York, que reúne cada año a decenas de miles de corredores, muestran el crecimiento global del running como actividad deportiva y recreativa.

Para muchos participantes, cruzar la meta no solo significa haber quemado miles de calorías. También representa haber completado un desafío personal que combina disciplina, entrenamiento y superación.

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