Nueva York: pronóstico del tiempo para este miércoles 28 de octubre

¿Qué ropa deberías sacar de tu armario para salir por las calles de Nueva York este miércoles? La predicción del clima para el día de hoy en la ciudad que nunca duerme marca una temperatura máxima de 63 grados Fahrenheit (17ºC) y una mínima de 52 grados Fahrenheit (11ºC). Por otra parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que los neoyorquinos van a sentir rondará los 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima.

¿Debería de coger paraguas? Sabemos que ésta puede ser tu siguiente duda y también tenemos respuesta para ti. Según las predicciones, la posibilidad de precipitaciones es del 3% durante el día y del 2% durante la noche. La nubosidad, por su lado, será del 13% en el transcurso del día y del 13% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 1.24 mph en el día y los 1.24 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer será a las 07:21 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 17:57 h. En total habrá 11 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York habrá escasa nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 57 y los 66 grados Fahrenheit (14 y 19 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 2% por la mañana, 8% por la tarde y 2% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.