Gerardo Contino revive el legado musical de San Juan Hill 

Mucho antes de que Lincoln Center ocupase parte del antiguo San Juan Hill, esas calles vibraban al ritmo del jazz, el mambo y la música cubana. Allí, restaurantes, clubes, escuelas y negocios daban vida a un vecindario marcado por la convivencia de comunidades negras, caribeñas y puertorriqueñas, cuyo legado cultural dejó una huella profunda en Nueva York.

Y este viernes 30 de octubre, el músico cubano Gerardo Contino conectará con ese legado a través de una edición especial de ¡VAYA!, como parte del “Legacies of San Juan Hill Festival” del Lincoln Center.

“Para mí es un gran honor”, dice Contino. “En ese barrio existía una vida muy rica en cultura. Había restaurantes, clubes, escuelas y se respiraba la música como el jazz y la música cubana”.

Para el artista, presentarse precisamente en el lugar donde alguna vez existió San Juan Hill también significa reconocer a quienes construyeron esa vida cultural mucho antes de que él llegara a Nueva York.

“Poder representar a los ancestros que todos hemos tenido, que fueron los que crearon esa experiencia cultural y social en ese barrio, para mí es un gran honor”, dice.

Durante su investigación para el concierto, uno de los descubrimientos que más llamó su atención fue la presencia de Panart, sello discográfico cubano que tuvo oficinas cerca de Broadway y la calle 65.

Para el artista, presentarse precisamente en el lugar donde alguna vez existió San Juan Hill también significa reconocer a quienes construyeron esa vida cultural mucho antes de que él llegara a Nueva York./Foto: Lincoln Center

“Panart trajo todo el movimiento del mambo, que ya estaba dando sus inicios, y promocionó toda esa fuerza musical que venía desde Cuba, navegando por México y llegando a la ciudad de Nueva York”, explica.

Esa mezcla de influencias también atraviesa la propia música de Contino. Nacido y criado en Cuba, se define desde una identidad afrocubana y caribeña alimentada por diferentes tradiciones.

“Como isleño y caribeño que soy, cuento con influencias de muchas partes del mundo, pero en especial de la madre África”, afirma. “Nosotros los caribeños hemos cultivado la solidaridad, la colaboración y la fusión de ritmos”.

Su banda refleja esa confluencia con músicos de jazz y percusionistas afrocubanos, mientras que su propia formación incluye también música clásica y ópera. “¿Qué fue San Juan Hill? Fue un barrio que tuvo toda esa confluencia de culturas. Entonces me siento como anillo al dedo”.

Contino encuentra hoy una energía similar en Spanish Harlem, barrio donde reside y desde donde impulsa su fundación Camino al Arte. “Muchas veces, cuando me preguntan qué me recuerda a casa, yo digo Spanish Harlem”, cuenta. Allí continúa colaborando con artistas y creadores con la intención, dice, de que “esa llama no se extinga”.

Pero más allá de recuperar una historia musical, Contino espera que el concierto deje un mensaje sobre la comunidad que alguna vez ocupó esas calles.

“Me gustaría que el público, sobre todas las cosas, recuerde que somos uno”, expresa. “No importa el lenguaje, no importan las culturas. Son más las cosas que tenemos en común que las que nos dividen”.

Para él, revivir la memoria de San Juan Hill también implica recuperar el espíritu de un barrio que, según recuerda, reunió a miles de familias y cientos de negocios antes de desaparecer.

“Tenemos que revivir esa energía, porque la ciudad y, en especial, el país necesitan de este tipo de mensaje, que es unidad, amor y respeto”.

¿Y qué espera que sienta el público al final de la noche?

“Que sonrían mucho”.

Una respuesta sencilla para un concierto que busca justamente eso: devolverle vida a una historia que todavía resuena en Nueva York y convertir la memoria de San Juan Hill en una celebración compartida.

En detalle:



Foto: Lincoln Center

Qué: Concierto de Gerdo Contino

Cuándo: viernes 30 de octubre, a las 7:30 pm

Dónde: David Rubinstein Atrium del Lincoln Center, 1887 Broadway.

Información: https://www.lincolncenter.org.