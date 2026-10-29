Gobernador de Alaska ordena investigación por presunto intento de confundir a los votantes

El gobernador de Alaska, Mike Dunleavy, ordenó una investigación por presunto intento de confundir a los votantes, e instruyó al Departamento de Seguridad Pública iniciar investigaciones tras denuncias sobre la postulación de un candidato homónimo al actual senador republicano. El presunto objetivo habría sido desviar sufragios en las elecciones legislativas.

La orden surge tras un reporte de The New York Times. Según el diario, que basó su informe en 12 fuentes, documentos y mensajes de texto, existió un plan bautizado internamente como “proyecto de composición de la papeleta electoral”, informó ABC News.

El medio detalla que este esfuerzo involucró a asesores del Comité de Campaña Senatorial Demócrata (DSCC), abogados y miembros del equipo de Mary Peltola. El fin habría sido presionar a Dan J. Sullivan para integrar la boleta, buscando perjudicar al senador actual, Dan S. Sullivan. Dunleavy indicó que la División Electoral de Alaska evaluó inquietudes similares en junio, y que la publicación avala las conclusiones de la agencia.

Acciones de seguridad y declaraciones oficiales

Dunleavy encomendó a las autoridades policiales competentes determinar si esta táctica vulnera las leyes electorales de Alaska, y si amerita presentar cargos penales o emprender acciones civiles. Advirtió que cualquier persona infractora “debe rendir cuentas”.

“Los habitantes de Alaska tienen el derecho fundamental de votar por el candidato al que realmente desean apoyar”, indicó el gobernador a través de un comunicado. Asimismo, sentenció que “engañar deliberadamente a los votantes para que voten por otra persona atenta contra la integridad de nuestras elecciones”, y puntualizó que “las pruebas determinarán lo que suceda a continuación”.

Respuestas de los comités políticos

Las agrupaciones políticas señaladas negaron las acusaciones. Un vocero del comité Alaskans for Mary aseguró a la prensa que el grupo “no tiene ninguna relación con la campaña de Sullivan”.

De manera paralela, representantes del DSCC declararon a la cadena ABC News que su organismo “no estaba involucrado con Dan J. Sullivan”. Finalmente, un portavoz de este comité añadió en su defensa: “Los republicanos tienen una larga historia de reclutar y apoyar a candidatos en un intento por impulsar sus propias campañas”.

Sigue leyendo:

– Hegseth impulsa un nuevo pacto de seguridad entre Estados Unidos y el sudeste asiático

– Murió el juez federal Alvin Hellerstein, que llevaba el caso de Nicolás Maduro

– Trump asegura que salvó a Netanyahu de una derrota decisiva en Israel