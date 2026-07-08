NYC acelera la transformación del transporte: anuncian plan para que los autobuses sean 20% más rápidos para 2030

Moverse en autobús por la ciudad de Nueva York podría ser mucho más rápido en los próximos años. El alcalde Zohran Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul presentaron Next Stop: Fast Buses, Better Service, un ambicioso plan conjunto que busca modernizar el sistema de autobuses de los 5 distritos con nuevas inversiones, carriles exclusivos, estaciones renovadas y tecnología que permitirá reducir significativamente los tiempos de traslado de millones de pasajeros.

La iniciativa representa una de las mayores apuestas por el transporte público en la ciudad en años recientes. El gobierno municipal comprometió $254 millones de dólares en gasto operativo y otros $628 millones en inversión de capital durante los próximos 5 años para ejecutar un programa que pretende hacer que los autobuses circulen hasta un 20% más rápido y que los usuarios ahorren hasta 6 minutos por trayecto.

El proyecto es resultado de una colaboración entre el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) y la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), con el objetivo de transformar la experiencia de viaje desde que los pasajeros llegan a la parada hasta que alcanzan su destino.

Actualmente, los autobuses de Nueva York realizan cerca de 2.75 millones de viajes diarios, lo que convierte a la red en la más utilizada de Estados Unidos. Sin embargo, también es una de las más lentas entre las grandes ciudades del país, con una velocidad promedio de apenas 8 millas por hora (13 km/h), una situación que las autoridades consideran insostenible para una ciudad donde millones de personas dependen del transporte público.

Según el alcalde Mamdani, el tiempo perdido en el tráfico afecta directamente la calidad de vida de los neoyorquinos, ya que reduce el tiempo disponible para la familia, el trabajo o las actividades personales. Por ello, el plan busca convertir al autobús en una alternativa más rápida, cómoda y confiable.

Así es cómo se vería un futuro corredor de tránsito rápido en NYC. (Imagen: Cortesía NYC DOT)

5 corredores inaugurarán una nueva generación de autobuses rápidos

Uno de los principales anuncios es la creación de una nueva generación de rutas rápidas que comenzará con 5 corredores prioritarios ubicados en Brooklyn, Queens y el Bronx.

Las primeras rutas serán Tremont/Cross Bronx, Northern Boulevard, Flatbush Avenue, Utica Avenue y Kensington-JFK. Estas conexiones fueron elegidas por su importancia para transportar pasajeros hacia centros de empleo, escuelas, estaciones del metro y zonas de crecimiento residencial y económico.

A partir de 2026 comenzará el desarrollo de estos corredores mediante carriles exclusivos protegidos para autobuses, estaciones con áreas de espera techadas, mejoras en el espacio público y un servicio frecuente durante todo el día. El objetivo es acercar el sistema neoyorquino a los modelos de transporte rápido utilizados en algunas de las ciudades más avanzadas del mundo.

Además de estos 5 corredores, el programa identifica 50 rutas prioritarias en toda la ciudad donde se implementarán mejoras para combatir los retrasos y aumentar la velocidad del servicio. Las primeras intervenciones comenzarán este mismo año.

Otra de las medidas contempla la compra de aproximadamente 2,500 nuevos autobuses mediante el programa de inversión de la MTA para el periodo 2025-2029. Esta renovación permitirá reemplazar alrededor del 40% de la flota actual, considerada envejecida.

La autoridad también introducirá gradualmente el sistema de abordaje por todas las puertas a partir de 2027, una vez que el método de pago “tap and ride” esté completamente implementado. Con ello se busca disminuir el tiempo que los autobuses permanecen detenidos en cada parada.

La experiencia de los pasajeros también será uno de los ejes del proyecto. El plan contempla ampliar el programa de accesibilidad en las paradas, instalar 300 nuevos refugios antes de 2028, colocar asientos en 875 paradas cada año hasta que todas las ubicaciones viables cuenten con bancas en 2035, incorporar árboles para generar sombra y desplegar casi 2,900 pantallas con información en tiempo real sobre la llegada de los autobuses hacia 2030.

Para mantener despejados los carriles exclusivos, el gobierno también incrementará el uso de cámaras automáticas de vigilancia. El programa sumará cámaras instaladas en autobuses de 25 rutas adicionales durante 2026 y 2027, además de 200 nuevas cámaras fijas para detectar vehículos que invadan ilegalmente los carriles preferentes. La Policía de Nueva York también ampliará la vigilancia en los corredores con mayor congestión.

Las autoridades aseguran que estas medidas permitirán reducir retrasos, mejorar la puntualidad y ofrecer un sistema de transporte más eficiente para los millones de trabajadores, estudiantes y familias que utilizan diariamente los autobuses.

El plan también incorpora un esquema de participación ciudadana mediante reuniones comunitarias, encuestas y colaboración con organizaciones vecinales antes de iniciar cada proyecto. Una vez concluidas las obras, el NYC DOT y la MTA publicarán indicadores sobre tiempos de viaje, confiabilidad y satisfacción de los usuarios para evaluar los resultados y determinar nuevas oportunidades de mejora.

Con esta estrategia, la administración de Mamdani y Hochul busca convertir el sistema de autobuses en una pieza central del transporte urbano de Nueva York, reduciendo los tiempos de traslado, mejorando la accesibilidad y ofreciendo un servicio más competitivo frente al automóvil, en beneficio de los millones de personas que dependen del transporte público cada día.

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