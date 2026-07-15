NYC acelera sus autobuses: anuncian nuevos corredores rápidos en El Bronx y Brooklyn

La ciudad de Nueva York dio un nuevo paso en su estrategia para transformar el transporte público con el anuncio de importantes proyectos que buscan acelerar los viajes de casi 200,000 pasajeros de autobús cada día.

El alcalde Zohran Mamdani y el comisionado del Departamento de Transporte de la ciudad (NYC DOT), Mike Flynn, presentaron nuevas obras en El Bronx y Brooklyn que prometen reducir los tiempos de traslado, mejorar la seguridad vial y fortalecer uno de los medios de transporte más utilizados por los neoyorquinos.

El anuncio llega apenas una semana después del lanzamiento del programa “Next Stop: Fast Buses, Better Service”, un ambicioso plan desarrollado en conjunto con la gobernadora Kathy Hochul y la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), cuyo objetivo es hacer que los autobuses circulen hasta 6 minutos más rápido en más de 175 rutas distribuidas en los 5 distritos de la ciudad.

Uno de los proyectos más esperados será la construcción del primer corredor exclusivo para autobuses (busway) en Tremont Avenue, en El Bronx. La iniciativa había permanecido retrasada durante años y finalmente comenzará este mismo año. El nuevo corredor beneficiará a unos 39,000 pasajeros diarios que utilizan la ruta Bx36, donde actualmente los autobuses avanzan a velocidades cercanas a apenas 5mph (8 km/h) durante los periodos de mayor congestión.

Además de agilizar los recorridos, la intervención busca convertir a Tremont Avenue en una vía más segura. Entre 2020 y 2024, casi 630 personas resultaron heridas en accidentes registrados a lo largo de este corredor, incluidos 46 lesionados graves y 4 fallecidos. El rediseño incorporará extensiones de banquetas pintadas, mejoras en cruces peatonales y modificaciones en varias intersecciones consideradas de alto riesgo.

Las autoridades señalaron que los corredores exclusivos implementados previamente en otras zonas de NYC han logrado incrementar la velocidad de los autobuses hasta en un 60%, al tiempo que reducen las lesiones por accidentes de tránsito hasta en un 45%.

Muchos de los proyectos se habían quedado en el tintero por varios años. (Foto Shutterstock)

Brooklyn tendrá 3 nuevos corredores prioritarios

El plan también contempla una transformación significativa para Brooklyn, donde las avenidas Flatbush, Utica y Church serán objeto de un amplio proceso de consulta pública durante el verano antes de iniciar nuevas obras de prioridad para autobuses.

Estas 3 arterias concentran alrededor de 150,000 pasajeros diarios distribuidos en 13 rutas, muchas de las cuales también registran velocidades promedio cercanas a las 5mph (8km/h) debido al intenso tráfico.

Como parte del proyecto, la ciudad desarrollará mejoras de corto plazo que podrían comenzar a implementarse desde 2027, mientras diseña un sistema de Bus Rapid Transit (BRT) de largo alcance. En Flatbush Avenue ya se encuentra en construcción un carril central exclusivo para autobuses entre Livingston Street y Grand Army Plaza, y el objetivo es completar un corredor BRT de clase mundial para 2030.

Este tipo de infraestructura contempla carriles exclusivos, estaciones más amplias y protegidas, prioridad en los semáforos para los autobuses, mayor frecuencia de servicio y espacios públicos renovados con áreas verdes.

Participación de la comunidad

Antes de definir los proyectos finales para Brooklyn, NYC DOT abrirá un proceso de participación ciudadana que se extenderá hasta el 31 de octubre. Los residentes podrán enviar comentarios mediante una plataforma digital, asistir a reuniones comunitarias a partir del 6 de agosto y responder encuestas dirigidas a pasajeros, comercios, instituciones educativas, hospitales y otros actores locales.

Las autoridades también realizarán actividades de divulgación durante eventos comunitarios y programas Open Streets con el objetivo de incorporar las necesidades de quienes utilizan diariamente estas rutas.

Tras concluir esta etapa de consulta, el NYC DOT espera presentar los planes definitivos para las mejoras en el otoño.

Mamdani promete viajes más rápidos

Durante la presentación, Mamdani aseguró que los neoyorquinos no deberían perder horas de su vida atrapados en el tráfico mientras utilizan el transporte público.

“Desde el Bronx hasta Brooklyn, estamos construyendo calles que mueven personas en lugar de dejarlas atrapadas en la congestión”, afirmó el alcalde, quien destacó que los proyectos permitirán recuperar tiempo para miles de trabajadores, estudiantes y familias que dependen del sistema de autobuses todos los días.

La gobernadora Kathy Hochul respaldó la iniciativa y sostuvo que la colaboración entre el estado, la ciudad y la MTA permitirá ofrecer un servicio mucho más eficiente para cientos de miles de pasajeros.

Por su parte, el presidente de la MTA, Janno Lieber, aseguró que estas obras representan el inicio de una nueva etapa para el transporte en superficie y que las comunidades con mayor dependencia del autobús finalmente comenzarán a recibir inversiones largamente esperadas.

Con estas nuevas intervenciones, NYC busca consolidar un sistema de transporte público más rápido, seguro y confiable para millones de residentes, apostando por los autobuses como una pieza clave para reducir la congestión vehicular y mejorar la movilidad en la ciudad.

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