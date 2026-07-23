NYC reactivará los carriles exclusivos en Fordham Road para acelerar los autobuses en El Bronx

La administración del alcalde Zohran Mamdani reactivó uno de los proyectos de transporte más esperados en El Bronx: la transformación de Fordham Road con nuevos carriles exclusivos para autobuses.

La iniciativa, que había sido cancelada durante el gobierno del exalcalde Eric Adams tras la oposición de algunos comerciantes e instituciones locales, busca reducir los tiempos de viaje de unos 130,000 pasajeros que utilizan diariamente este corredor, considerado el más transitado del distrito.

El alcalde Mamdani y el comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT), Mike Flynn, dieron el banderazo de salida a las obras, que abarcarán el tramo entre Sedgwick Avenue y Boston Road. El rediseño contempla la instalación de carriles exclusivos desplazados hacia el centro de la vía, conocidos como offset bus lanes, un modelo que permitirá mantener espacios junto a la acera para entregas comerciales, ascenso y descenso de pasajeros, mientras los autobuses circulan con menos interrupciones.

Actualmente, los autobuses que recorren Fordham Road avanzan a una velocidad promedio de apenas 5 mph (alrededor de 8 kmh), debido a que los carriles exclusivos suelen quedar bloqueados por vehículos estacionados, repartidores o automovilistas que realizan paradas momentáneas. Según Flynn, el objetivo de la ciudad es aumentar, al menos, un 20% la velocidad del servicio y continuar aplicando mejoras hasta alcanzar esa meta.

Los beneficiarios directos serán los usuarios de las rutas Bx12, Bx9, Bx17 y Bx22, esenciales para miles de residentes que utilizan el transporte público para acudir al trabajo, la escuela o citas médicas. En El Bronx, donde el 62% de los hogares no dispone de automóvil privado y el 71% de la población depende del transporte público, caminar o ir en bicicleta para desplazarse, la modernización representa una mejora significativa en la movilidad cotidiana.

Los corredores exclusivos para autobuses en NYC han reducido considerablemente los tiempos de viaje en transporte público. (Foto: Shutterstock)

Un proyecto que vuelve tras años de retraso

La propuesta no es completamente nueva. Según NY Daily News, durante la administración de Eric Adams, el Departamento de Transporte estudió transformar Fordham Road con carriles desplazados similares. Sin embargo, la iniciativa encontró resistencia entre algunos líderes empresariales, así como de instituciones como Fordham University y el Zoológico de El Bronx. Finalmente, el proyecto fue archivado en 2023 y sustituido por un simple repintado de los carriles existentes junto a la acera, una solución que no resolvió los problemas de congestión.

Mamdani anunció en febrero que retomaría el plan, argumentando que la ciudad necesitaba priorizar un transporte público más eficiente. Ahora, con el inicio de las obras, su administración busca convertir a Fordham Road en uno de los principales ejemplos de la nueva estrategia para acelerar los autobuses en los 5 distritos de Nueva York.

Las autoridades sostienen que el diseño ya ha demostrado resultados positivos en otros puntos de la ciudad. Como referencia, mencionaron las mejoras implementadas en Hillside Avenue, en Queens, donde los autobuses incrementaron su velocidad hasta un 28%. Además, otros proyectos similares han contribuido a reducir hasta en un 30% las lesiones de peatones y ciclistas gracias a una reorganización más segura del espacio vial.

Además de agilizar el servicio, el rediseño incorpora zonas exclusivas de estacionamiento y carga para apoyar a los comercios locales, una de las principales preocupaciones expresadas cuando el proyecto fue presentado originalmente. El Departamento de Transporte sostiene que esta distribución permitirá mantener la actividad económica sin afectar la circulación de los autobuses.

El presidente y director ejecutivo de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), Janno Lieber, calificó el proyecto como parte del renacimiento del transporte público en autobús de NYC y destacó la coordinación entre la ciudad y la MTA para mejorar la red de movilidad. Por su parte, el presidente de New York City Transit, Demetrius Crichlow, afirmó que una mejor infraestructura siempre se traduce en un servicio más rápido, accesible y confiable para los pasajeros.

El proyecto forma parte de Next Stop, la iniciativa conjunta entre la ciudad y el estado de Nueva York para reducir los tiempos de viaje en 175 rutas de autobús. Desde el inicio de la administración Mamdani también se han anunciado mejoras en corredores como la calle 161 y Tremont Avenue, en el Bronx; las calles 34 y 116, Madison Avenue y Lexington Avenue, en Manhattan; Flatbush Avenue, Utica Avenue y Linden Boulevard, en Brooklyn; Victory Boulevard, en Staten Island; y Broadway, en Queens.

Para los defensores del transporte público, el inicio de las obras representa un cambio de rumbo tras años de retrasos. Si las proyecciones se cumplen, miles de pasajeros del Bronx podrán ahorrar tiempo todos los días y contar con un sistema de autobuses más rápido, seguro y confiable, mientras la ciudad continúa apostando por un modelo de movilidad que prioriza el transporte colectivo sobre la congestión vehicular.

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