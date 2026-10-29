Nueva York ofrece ayuda gratis para organizar tus deudas y revisar tu crédito: cómo pedir una cita

Cuando se acumulan los pagos de tarjetas, las facturas y los avisos de cobro, decidir por dónde empezar puede resultar difícil. En Nueva York existe un servicio gratuito para revisar esas cuentas con un profesional: los NYC Financial Empowerment Centers, que ayudan a preparar un presupuesto, afrontar deudas y trabajar en el historial de crédito.

La orientación es personalizada y confidencial. Para solicitarla, debes tener al menos 18 años y vivir o trabajar en la ciudad de Nueva York. No hay un límite de ingresos y el estatus migratorio no determina el acceso, según el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP), responsable del programa.

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En qué pueden ayudarte los consejeros financieros

La consulta permite revisar tu situación y establecer prioridades. Entre los servicios figuran organizar un plan de gastos, revisar el crédito, buscar una cuenta bancaria segura y asequible, y desarrollar una estrategia para reducir deudas o explorar pagos más bajos. Los consejeros también pueden ayudarte a comunicarte con tus acreedores, incluidos los de préstamos estudiantiles.

Si estás recibiendo llamadas o cartas de cobranza, puedes plantearlo durante la sesión. NYC311 incluye entre las funciones del programa la orientación para tratar con cobradores de deudas y entender opciones relacionadas con préstamos estudiantiles.

Los centros no entregan préstamos ni subsidios. La ayuda consiste en orientación y acompañamiento; tampoco implica que un acreedor vaya a cancelar una deuda o aceptar una reducción.

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Cómo pedir una cita gratis y solicitar atención en español

Puedes comenzar desde la página oficial de orientación financiera de NYC. También puedes llamar al 311 y pedir “asesoría financiera”. La línea directa del programa es 212-487-4583, con atención de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Para reservar por internet:

Entra al sistema de citas desde la página oficial y selecciona Financial Empowerment Center. Elige español como idioma preferido. Selecciona las opciones de ubicación, fecha y horario disponibles. Ingresa tus datos de contacto y revisa la confirmación.

El sistema también incluye Ready to Rent, una opción específica de orientación para quienes buscan vivienda asequible. Para una consulta general sobre presupuesto, crédito o deudas, corresponde seleccionar Financial Empowerment Center.

ACCESS NYC informa que existen consultas presenciales y por teléfono. Antes de trasladarte, confirma la modalidad de tu cita: las instrucciones de reserva del DCWP describen atención telefónica.

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Qué documentos conviene tener a mano

Puedes preparar estados de cuenta, facturas, avisos de cobranza, recibos de salario y una copia de tu reporte de crédito. Si el motivo de la consulta es un préstamo estudiantil, reúne también la información de ese préstamo.

No necesitas tener toda la documentación para pedir ayuda. ACCESS NYC aclara que el consejero puede orientarte aunque no lleves documentos; compartir lo que tengas permite aprovechar mejor la sesión.

Qué ocurre en la primera consulta

El consejero revisará contigo tu situación y tus objetivos. La primera sesión suele durar alrededor de una hora y termina con un plan de acción y la posibilidad de programar seguimiento.

Para las consultas remotas, los nuevos usuarios deben crear una cuenta en el portal y completar el acuerdo de servicios antes de la cita. La ciudad también aclara que puedes negarte a compartir tu número de Seguro Social si el consejero lo solicita para obtener tu reporte de crédito. Los consejeros nunca te pedirán un pago por el servicio.

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