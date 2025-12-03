Nueva York activa ayudas de calefacción de hasta $996: quién califica y cómo solicitar el beneficio HEAP

Con la llegada del clima helado a Nueva York, el estado reactivó uno de los apoyos más esperados por miles de familias: el Programa de Asistencia Energética para el Hogar (HEAP, por sus siglas en inglés), que ofrece hasta $996 dólares para ayudar a cubrir los costos de calefacción durante el invierno.

La gobernadora Kathy Hochul confirmó que los residentes ya pueden solicitar el beneficio, luego de que el apoyo enfrentara un retraso relacionado con el cierre temporal del gobierno federal.

El programa, supervisado por la Oficina de Asistencia Temporal y para Discapacitados (OTDA, por sus siglas en inglés) y financiado completamente por fondos federales, busca garantizar que los hogares neoyorquinos puedan mantener temperaturas seguras durante los meses más fríos del año.

“Los neoyorquinos trabajadores cuentan con esta asistencia para ayudar con sus facturas de servicios públicos y mantener sus hogares cálidos”, afirmó Hochul al anunciar la reapertura del programa. Añadió que continuará impulsando recursos estatales adicionales para aliviar los altos costos de energía, que cada año golpean especialmente a familias de bajos y moderados ingresos.

¿Cuándo se puede solicitar el beneficio?

El Beneficio Regular de HEAP 2025-2026 se puede solicitar desde el 1 de diciembre de 2025 en todo el estado.

Muchos hogares recibirán el pago de manera automática, gracias a su participación en otros programas sociales, como SNAP o Asistencia Temporal. Para estos casos, la OTDA ya procesó los beneficios previamente, por lo que llegarán sin necesidad de trámites adicionales.

¿Qué ofrece el Beneficio de Calefacción Regular?

HEAT cubre parte del costo de calefacción de hogares que cumplen con los límites de ingreso establecidos por el estado. El apoyo puede utilizarse para pagar: electricidad, gas natural, petróleo, carbón, propano, madera o pellets de madera, queroseno y maíz.

También existe un Beneficio de Emergencia HEAP, disponible para hogares que enfrentan un corte inminente de servicio o que están a punto de quedarse sin combustible.

¿Cuánto dinero puedo recibir?

Los montos varían según: ingreso del hogar, número de integrantes, tipo de calefacción o presencia de miembros vulnerables (adultos mayores, menores o personas con discapacidad).

El beneficio regular llega hasta $996 por temporada.

Por ejemplo, una familia de 4 personas puede calificar incluso con un ingreso bruto mensual de hasta $6,680, o un ingreso anual de $80,165.

¿Quién califica para HEAP?

Puede ser elegible si:

* Todos los miembros del hogar son ciudadanos o extranjeros con estatus válido.

* Cada persona cuenta con un número de Seguro Social.

* El hogar recibe SNAP, Asistencia Temporal o SSI.

* Los ingresos mensuales cumplen con los límites establecidos.

También puede aplicar incluso si:

* Es propietario de su vivienda.

* Su renta incluye calefacción.

* Tiene ahorros, acciones u otros recursos.

Cómo solicitar el beneficio HEAP

Lo puedes hacer por teléfono, llamando a NY Connects: 1-800-342-9871. De igual modo, puedes hacer tu trámite en línea; si te encuentras dentro de NYC, ingresa al sitio access.nyc.gov y si vives fuera en myBenefits.ny.gov.

También puedes hacer el trámite en persona, acudiendo a tu oficina local de HEAP o enviando a esta tu solicitud por al correo: HRA/HEAP – PO Box 1401, Church Street Station, Nueva York, NY 10008.

Además, deberás presentar los siguientes documentos:

* Comprobante de domicilio, que puede ser: recibo de renta, contrato de arrendamiento, recibo de agua o impuestos, recibo de hipoteca, escritura o factura de servicios públicos.

* Una factura actual de combustible o energía, o una carta del arrendador especificando que la calefacción está incluida.

* Prueba de ingresos

* Recibos de pago recientes de todos los miembros del hogar.

* Identificación.

Para cada integrante del hogar:

* ID con foto

* Licencia de conducir

* Acta de nacimiento

* Expediente escolar

* Pasaporte

* Documentación de discapacidad (si aplica)

Descuentos adicionales: Programa de Asequibilidad Energética (EAP)

La gobernadora Hochul también instó a los residentes a inscribirse en al Programa de Asequibilidad Energética (EAP, por sus siglas en inglés), que ofrece rebajas de hasta $500 adicionales en facturas de electricidad o gas.

Aunque cerca de un millón de hogares ya participan, el estado estima que otros 1.5 millones aún califican, pero no están inscritos.

Los descuentos se otorgan automáticamente a hogares que ya reciben HEAP, pero también califican quienes participan en:

* SNAP

* Medicaid

* SSI

* TANF

* Asistencia Federal para Vivienda Pública

* Programas tribales como Head Start

