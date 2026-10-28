Bryant Park inaugura Winter Village 2026: pista de hielo y mercado navideño en Nueva York

Nueva York comienza a vestirse de Navidad y uno de sus escenarios más emblemáticos vuelve a convertirse en punto de encuentro para residentes y turistas. Este miércoles 28 de octubre, Bryant Park inaugura una nueva temporada de Bank of America Winter Village, una experiencia invernal que combina patinaje sobre hielo, compras al aire libre, gastronomía y actividades para disfrutar del ambiente festivo en pleno Midtown Manhattan.

Durante más de 2 décadas, Winter Village ha formado parte del calendario estacional de la ciudad. Su propuesta reúne distintas experiencias en un mismo espacio, desde una pista de hielo para aficionados de todos los niveles hasta un mercado con regalos originales y opciones para hacer una pausa junto a los puestos comerciales.

La apertura se dio este mediodía, en Bryant Park, ubicado entre las calles 40 y 42, en la Sexta Avenida. Para quienes viven en Nueva York o planean visitar Manhattan durante las próximas semanas, el complejo ofrece una alternativa para disfrutar de la temporada navideña sin salir del corazón de la ciudad.

Una pista de hielo con entrada gratuita

La pista de patinaje, conocida como The Rink, vuelve a ser el principal atractivo de Winter Village. Se trata de una de las pistas de hielo más grandes de Nueva York y ofrece una característica que la distingue de otras propuestas invernales: el acceso para patinar es gratuito.

La pista abre todos los días, incluidos los feriados, aunque los visitantes deben considerar que el alquiler de patines y otros servicios pueden tener un costo. La organización también amplía las clases grupales para principiantes, con sesiones durante las mañanas de los fines de semana y entre semana.

Además, los titulares de tarjetas de Bank of America pueden obtener un descuento del 10% en el alquiler de patines al realizar la reserva con su tarjeta.

Más de 180 vendedores en el mercado navideño

Otro de los grandes atractivos de Winter Village son The Holiday Shops by Urbanspace, un mercado al aire libre que reúne a más de 180 vendedores. Los puestos ofrecen regalos artesanales, joyería, decoración para el hogar, productos elaborados por creadores y especialidades gourmet.

El mercado permanecerá abierto diariamente desde el 28 de octubre de 2026 hasta el 3 de enero de 2027, por lo que habrá varias semanas para recorrerlo y buscar obsequios antes de las celebraciones de fin de año.

Para quienes desean evitar las compras de último momento, los puestos pueden ser una oportunidad para encontrar artículos distintos de los que suelen ofrecer las grandes cadenas comerciales. También permiten descubrir propuestas de pequeños negocios y disfrutar de una caminata entre escaparates, aromas y decoraciones estacionales.

Como ocurre con otros mercados navideños de la ciudad, la experiencia puede ser especialmente concurrida durante los fines de semana y conforme se acerquen las fiestas. Elegir un horario con menos afluencia puede facilitar el recorrido.

Gastronomía, bebidas calientes y un refugio junto al hielo

Winter Village también incluye The Lodge, un bar y salón de comida situado junto a la pista. El espacio ofrece un ambiente cálido para descansar, observar a los patinadores o entrar en calor antes y después de una sesión sobre el hielo.

La propuesta contempla platillos de temporada, bebidas calientes y cócteles exclusivos, servidos en dos bares de servicio completo. De esta manera, la visita puede extenderse más allá de las compras o el patinaje y convertirse en una salida para reunirse con amigos o familiares.

La combinación de actividades permite adaptar el recorrido a distintos planes: una visita breve para conocer el mercado, una tarde de patinaje o una jornada que incluya comida y tiempo para explorar los puestos.

Cómo visitar a Santa Claus en Bryant Park

Las familias también encontrarán actividades vinculadas con Santa Claus. Una de ellas es Club Santa, una experiencia que combina los beneficios de Premium Skate, como el alquiler de patines, el servicio de conserjería y tiempo adicional sobre el hielo, con actividades navideñas.

El programa incluye tiempo individual con Santa, golosinas festivas y manualidades en el Polar Lounge, un espacio climatizado. Los boletos estarán disponibles para el 28 y 29 de noviembre, así como para el 5 y 6 de diciembre.

Por otra parte, Santa’s Corner ofrecerá oportunidades para tomar fotografías al aire libre del 14 al 18 de diciembre. Los visitantes podrán utilizar accesorios de temporada para sus imágenes.

Esta última actividad no tiene costo y no requiere boletos. Las fotografías se atenderán por orden de llegada, por lo que es recomendable considerar posibles filas, especialmente para quienes visiten el parque con niños.

Horarios, ubicación y reservaciones

Bank of America Winter Village se encuentra en Bryant Park, Nueva York, NY 10018, con acceso entre las calles 40 y 42, en la Sexta Avenida.

Los horarios diarios de The Rink, The Holiday Shops y The Lodge pueden consultarse en el sitio oficial, ya que cada espacio tiene su propia programación. También se recomienda verificar allí los precios, las condiciones de alquiler de patines y la disponibilidad de boletos para las actividades especiales.

Para consultar detalles y realizar reservaciones, visita WinterVillage.org. Los anuncios y las actualizaciones de programación también se publican en la cuenta de Instagram @bryantparknyc.

Con el regreso de Winter Village, Bryant Park vuelve a ofrecer una de esas experiencias que definen el invierno neoyorquino: un espacio donde las compras, el patinaje y las tradiciones navideñas conviven a pocos pasos de las calles más transitadas de Manhattan.

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