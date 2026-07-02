Muertes de peatones en Nueva York caen a mínimo histórico en 2026, según NYC DOT

Las calles de la ciudad de Nueva York registran uno de los años más seguros de su historia. El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) informó que las muertes de peatones alcanzaron su nivel más bajo desde que existen registros, excluyendo el año 2020, cuando la pandemia de Covid-19 redujo drásticamente la movilidad.

Hasta el 29 de junio, la ciudad contabilizó 46 peatones fallecidos en accidentes de tránsito, una disminución del 13% respecto a los 53 registrados durante el mismo periodo de 2025. Además, la cifra representa una reducción superior al 42% desde el lanzamiento del programa “Vision Zero” en 2014, iniciativa creada para eliminar las muertes por siniestros viales mediante infraestructura más segura, educación y controles de tránsito.

En total, Nueva York ha registrado 94 muertes relacionadas con accidentes de tráfico en lo que va de 2026. Aunque la cifra es ligeramente superior a las 91 reportadas a estas alturas del año pasado, continúa muy por debajo del promedio de 120 fallecimientos registrado entre 2021 y 2024. De acuerdo con el NYC DOT, esto convierte a 2026 en el quinto año más seguro del que se tiene registro en las calles de la ciudad.

“Vision Zero” mantiene la tendencia positiva

El comisionado del NYC DOT, Mike Flynn, aseguró que los resultados reflejan el impacto de las políticas de seguridad vial impulsadas durante la última década.

“Ningún neoyorquino debería temer caminar hacia la escuela, ir en bicicleta al trabajo o conducir para visitar a un ser querido. Aunque las calles son hoy más seguras que nunca, una sola muerte sigue siendo demasiado”, afirmó el funcionario.

La Oficina de Operaciones del alcalde también destacó que el uso de datos para identificar los puntos más peligrosos y coordinar acciones entre distintas agencias municipales ha permitido mantener la reducción de víctimas fatales.

Otro de los avances más importantes corresponde a los ocupantes de vehículos particulares. Hasta finales de junio se registraron 16 fallecimientos, una caída significativa frente a los 29 registrados en el mismo periodo de 2025 y los 30 de 2024.

Las bicicletas tradicionales también mantienen cifras históricamente bajas, con solo 3 muertes reportadas durante el primer semestre del año.

Según las autoridades, mucho de la disminución de accidentes fatales viales y de peatones se debe a las medidas implementadas por el programa “Vision Zero”. (Foto: Seth Wenig/AP)

Crece la preocupación por los scooters y bicicletas eléctricas

A pesar del balance positivo, las autoridades reconocen que existe una tendencia que continúa generando preocupación: el aumento de las muertes entre usuarios de vehículos de micromovilidad.

Durante 2026 se contabilizan 18 fallecimientos de conductores de bicicletas eléctricas, scooters eléctricos y ciclomotores, frente a los 16 registrados el año anterior. El incremento se concentra principalmente en los scooters eléctricos, cuyos decesos pasaron de tres a seis casos.

El NYC DOT atribuye parte de este problema al uso creciente de scooters y bicicletas eléctricas modificadas ilegalmente, capaces de superar ampliamente los límites de velocidad permitidos y alcanzar velocidades superiores a las 50 millas por hora.

No obstante, también existen señales alentadoras. Las lesiones sufridas por usuarios de estos vehículos disminuyeron un 7%, pasando de 1,114 a 1,036 hasta el 30 de mayo de este año. Comparadas con las cifras de 2023, las lesiones acumulan una reducción cercana al 33%.

Rediseño de calles y mayor vigilancia

El NYC DOT sostiene que los resultados son consecuencia de una combinación de infraestructura más segura, campañas educativas y mayor vigilancia.

Entre los proyectos concluidos recientemente destaca la transformación de la Tercera Avenida en Manhattan, donde se construyeron ciclovías protegidas de 3 metros de ancho entre las calles 23 y 59, además de rediseñar todas las intersecciones para reducir la velocidad de los vehículos y mejorar la circulación de peatones, ciclistas y autobuses.

También se inauguró una nueva conexión exclusiva para bicicletas en el acceso sur del Puente de Brooklyn, separando por primera vez el tránsito de peatones y ciclistas en ese punto de alta afluencia.

En Brooklyn, Court Street incorporó 1.3 millas de carriles exclusivos para bicicletas, islas peatonales, ampliaciones de banquetas y nuevas zonas de carga comercial para disminuir el estacionamiento en doble fila. Mientras tanto, en Queens se realizaron mejoras en varias intersecciones de Cross Island Parkway con nuevos cruces peatonales, islas de protección y ajustes en la señalización para desalentar el exceso de velocidad.

Cámaras de velocidad y educación vial

Las autoridades también atribuyen la reducción de víctimas al fortalecimiento del sistema automatizado de vigilancia.

Según el NYC DOT, las infracciones por exceso de velocidad disminuyeron un 95% en las zonas donde operan cámaras automáticas desde que comenzó el programa. De igual forma, las violaciones por cruzar semáforos en rojo han caído un 80% en las intersecciones monitoreadas.

A ello se suman los equipos de “Vision Zero Street Team”, integrados por personal del NYC DOT y del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), que realizan campañas educativas en corredores con alta incidencia de accidentes antes de implementar operativos de vigilancia dirigidos a conductas como el exceso de velocidad, no ceder el paso a peatones y la conducción temeraria.

Durante el verano, además, la ciudad intensificará las campañas dirigidas a usuarios de bicicletas y scooters eléctricos para fomentar velocidades moderadas, el respeto a los semáforos y el uso de vehículos que cumplan con la normativa vigente.

El NYC DOT aseguró que continuará utilizando datos para identificar los puntos con mayor riesgo y priorizar nuevos rediseños urbanos, con el objetivo de seguir reduciendo las muertes en las calles de Nueva York y acercarse a la meta de “Vision Zero”: que ninguna persona pierda la vida en un accidente de tránsito.

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