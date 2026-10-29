LaLiga y la RFEF acuerdan minuto de silencio tras trágico accidente de tren en España

LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decretaron de forma conjunta un minuto de silencio en todos los partidos de la fecha 11 de LaLiga EA Sports, la jornada 12 de LaLiga Hypermotion y la primera eliminatoria de la Copa del Rey, en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), que se ha cobrado la vida de al menos 69 personas.

El siniestro se produjo tras la colisión por alcance entre un tren de la compañía Iryo detenido con 147 pasajeros y una unidad de alta velocidad (AVE) de Renfe con 378 viajeros a bordo. El impacto provocó el descarrilamiento de dos vagones que se precipitaron por un terraplén, dejando además decenas de heridos hospitalizados y 64 denuncias de familiares de personas desaparecidas, entre ellas la exministra de Trabajo Fátima Báñez, cuyo paradero continúa buscándose.

A nivel institucional y deportivo, el luto unió a diversas figuras de relevancia internacional, como Rafa Nadal, quienes trasladaron públicamente sus condolencias.

En lo reglamentario, la RFEF anunció el aplazamiento de los 24 encuentros de Copa del Rey previstos originalmente para la jornada del miércoles, los cuales han sido reprogramados para disputarse entre el 29 de octubre y el 13 de noviembre, manteniendo en cartelera una cargada fecha este jueves con 23 choques para ajustar el calendario oficial.

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