Chef Israel Reyes: de lavaplatos a chef ejecutivo de BLACKBARN

En el mundo de los restaurantes, crecer profesionalmente exige mucho más que dominar una receta, y el chef mexicano Israel Reyes conoce bien ese camino. Después de comenzar desde los puestos más básicos de la cocina, hoy asume el cargo de chef ejecutivo de BLACKBARN, el reconocido restaurante de Nueva York dirigido por el chef y propietario John Doherty.

El nombramiento representa un paso importante en la carrera de Reyes, quien luego de trabajar en múltiples restaurantes de la ciudad llegó al establecimiento en 2021 como cocinero de línea y fue ascendiendo hasta ocupar las posiciones de sous chef y chef ejecutivo adjunto. Ahora tiene la responsabilidad de liderar la cocina de este restaurante del vecindario de NoMad, conocido por su propuesta de cocina estadounidense contemporánea, basada en ingredientes locales y productos de temporada.

“Me gusta moverme. Soy de los que le pregunta a los chefs, de los que se quedan después de su turno”, cuenta Reyes al recordar la actitud que lo ayudó a avanzar dentro de una industria exigente. “Se dieron cuenta que era más que un simple trabajo para mí, que me importaba, vieron que le daba mucha importancia”.

BLACKBARN cuenta con un local en el vecindario Nomad en Manhattan y otro en Hudson Valley./Cortesía

Su historia comenzó mucho antes de llegar a Nueva York. Reyes nació y creció en Puebla, México, en una familia vinculada a la agricultura y la producción de alimentos. Su padre trabajaba en una granja familiar donde criaba vacas lecheras, cabras y gallinas, mientras que su madre cultivaba maíz, habas y chícharos. Aquellos ingredientes y las comidas preparadas en casa se convirtieron en parte de su memoria gastronómica.

A los 15 años emigró a Estados Unidos y comenzó a trabajar en restaurantes para salir adelante. Su primer puesto fue como lavaplatos, una experiencia que le permitió conocer desde abajo el funcionamiento de una cocina profesional. Con el tiempo, lo que empezó como una necesidad económica se transformó en una vocación.

Años de trabajo en diferentes cocinas de Nueva York le permitieron adquirir experiencia, observar a otros profesionales y desarrollar sus habilidades. Su llegada a BLACKBARN marcó un nuevo capítulo. Aproximadamente seis meses después de incorporarse al equipo, surgió la oportunidad de asumir mayores responsabilidades cuando el restaurante se quedó sin sous chef.

El chef Reyes conserva la base de la comida francesa en el menú pero agrega algunos sabores mexicanos./Cortesía

Desde entonces, su crecimiento ha sido constante, hasta llegar a una posición que representa tanto un reconocimiento a su esfuerzo como un nuevo desafío.

“No es fácil, es mucho estrés y responsabilidad, pero me encanta. Siento que es a donde siempre he querido llegar”, afirma el chef. “El camino por recorrer es largo, pero siento que es un paso importante”.

Sabores mexicanos en una cocina de temporada

En BLACKBARN, Reyes busca aportar su identidad sin perder de vista la esencia del restaurante. Su propuesta combina las bases de la cocina francesa con especias, sabores y referencias de su herencia mexicana, una fusión que encuentra espacio en un menú que cambia con las estaciones.

Uno de los ejemplos más personales es el Heritage Chicken Fricassee, un fricasé de pollo que nació durante una de las comidas familiares que el equipo prepara para compartir antes o después del servicio.

“El chicken fricasé comenzó como parte de la ‘family meal’, un plato que me hacía mi mamá en México, y cuando el dueño lo probó le gustó mucho, y lo puso en el menú y se ha estado moviendo muy bien”, explica.

Para el menú de otoño, Reyes adelanta otra creación que refleja ese diálogo entre culturas: una chuleta acompañada de mole, con un toque mexicano dentro de una preparación que mantiene la identidad culinaria del restaurante.

“Llevamos la base de la comida francesa y trato de fusionar un poco”, señala.

El chef también reconoce el reto que supone ejecutar platos que requieren precisión y consistencia, como el cheese soufflé, una preparación que exige atención al detalle cada noche. Para él, mantener la calidad del menú mientras dirige al equipo y atiende las exigencias de los servicios y eventos forma parte de las responsabilidades del nuevo cargo.

Un nuevo capítulo para BLACKBARN

Para John Doherty, la promoción de Reyes es una oportunidad para continuar desarrollando la identidad culinaria del restaurante a través de la colaboración y las nuevas ideas.

“Siempre me ha impresionado la ética de trabajo del chef Israel, su paladar refinado y su capacidad para liderar a su equipo prestando atención a cada detalle. Estoy entusiasmado de trabajar con Israel en la siguiente etapa de nuestro recorrido culinario”, afirmó Doherty.

El reconocido chef John Doherty destaca la ética de trabajo y talento del chef Reyes./Foto: Cortesía

La designación también da continuidad a una nueva etapa creativa iniciada en septiembre de 2025 con la publicación de The BLACKBARN Cookbook: Recipes from Our Kitchen to Yours, un libro que reúne recetas emblemáticas del restaurante y que Reyes seguirá preparando mientras incorpora su propia perspectiva.

Con el ascenso llegan nuevas responsabilidades, pero también la posibilidad de seguir explorando. En una profesión donde las técnicas evolucionan y los ingredientes ofrecen infinitas combinaciones, el chef tiene claro que el aprendizaje nunca termina.

“En la cocina uno nunca deja de aprender, nuevas recetas, infinidad de ideas”, dice.

BLACKBARN está ubicado en el 19 E 26th street New York, NY 10010- Teléfono: 212.265.5959. Más información: https://www.blackbarnrestaurant.com/