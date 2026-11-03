Guayará: Colombia se sirve en una copa

Colombia tiene muchos sabores, historias y tradiciones que contar, y Guayará quiere compartirlos en Nueva York a través de una copa, un plato y la calidez de sentirse como en casa. El nuevo bar, concebido como una casa de espíritus y cultura colombiana, abrió sus puertas recientemente en Back Bar, el lounge de estilo speakeasy ubicado en el segundo piso del Kimpton Hotel Eventi, en Chelsea, donde permanecerá durante una residencia de varios meses.

“Este proyecto tiene el corazón de Colombia. Queremos transmitir lo que es la herencia colombiana, nuestras tradiciones, el amor y ese sentimiento de decir: ‘Bienvenidos a nuestra casa, a nuestro hogar aquí en Nueva York’”, explica Sebastián Guerra, director de los bartenders de Guayará.

La propuesta busca ir más allá de un bar convencional. Su objetivo es acercar al público a la riqueza cultural de Colombia mediante una experiencia que reúne coctelería contemporánea, gastronomía, música, diseño y piezas elaboradas por artesanos del país sudamericano.

“Queremos transmitir lo que es la herencia colombiana, nuestras tradiciones, el amor y ese sentimiento de decir: ‘Bienvenidos a nuestra casa”, dice Sebastián Guerra, director de los bartenders. Foto: @dillonburke

“Lo que buscamos es dar a conocer la cultura de Colombia a otro nivel. Traemos productos y frutos colombianos, y presentamos nuestras tradiciones de una manera diferente, elevándolas a otro nivel”, afirma Guerra.

Cócteles que cuentan historias

La carta de bebidas es uno de los principales atractivos del establecimiento. Aguardientes colombianos, ron, café, cacao, panela, caña de azúcar y frutas tropicales se combinan con destilados internacionales y técnicas contemporáneas para crear cócteles inspirados en los paisajes y las tradiciones del país.

Entre las propuestas destacan Mango Verde, preparado con vodka Grey Goose, ginebra Bombay Sapphire, mango verde, lima, manzanilla, chontaduro y viche; Guarapo Highball, que combina mezcal, caña de azúcar fresca, fermentación ligera, lima y carbonatación; y Desvelo, elaborado con aguardiente colombiano Desquite Red, café colombiano, cáscara de café, flor de cactus y panela.

Los tragos combinan ingredientes colombianos con técnicas modernas de la coctelería. Foto: @dillonburke

El menú también incluye Jaguar Negroni, una reinterpretación colombiana del clásico italiano que incorpora aguardiente Desquite Red, cacao, Luxardo Bitter Bianco y vermut seco. Para quienes prefieren evitar el alcohol, Selva Clara combina arazá, limón mandarino, panela y burbujas.

La carta busca reflejar la diversidad geográfica y cultural de Colombia, con referencias a cinco grandes regiones: Amazonía, Andes, Caribe, Pacífico y Llanos.

Guerra destaca que la intención es dar visibilidad a ingredientes y productos que todavía son poco conocidos fuera de Colombia. “Tenemos productos del Pacífico colombiano, de la región andina y de La Guajira. Vamos incorporando distintos sabores. Hay muchas cosas hechas en Colombia que queremos traer al mundo”, dice.

La experiencia se completa con una propuesta gastronómica que recupera preparaciones tradicionales y las presenta con un enfoque contemporáneo.

El menú incluye Umbral, una selección de tres empanadas rellenas de papa con guascas, queso costeño y alcaparras; carne guisada; y bacalao encocado, acompañadas de ají fermentado.

También destacan Barro, croquetas de morcilla con un glaseado de panela y ajo; Fogón, una arepa de ceniza con carne desmechada, mantequilla de panela y queso costeño; y Convite, panceta de cerdo crujiente con glaseado de tamarindo y panela, cebollitas encurtidas y yuca frita.

“Queremos traer Colombia a este lugar, no solamente a través de la fiesta, sino también ofreciendo un espacio donde la gente pueda sentarse, tomarse un trago y comer rico”, señala Guerra.

El acogedor espacio está decorado con artesanías típicas de colombia. Foto: @dillonburke

La intención es que los visitantes encuentren un lugar donde puedan disfrutar de la comida y las bebidas, pero también descubrir las historias y las tradiciones que hay detrás de cada producto.

“También queremos que la gente pueda sentarse, escuchar y conversar sobre Colombia, sobre su cultura y todo lo que representa”, agrega.

La identidad de Guayará no se limita a la cocina y la barra. El proyecto también incorpora cerámicas, obras de arte, esculturas y piezas artesanales adquiridas, siempre que es posible, directamente de artistas, artesanos y comunidades indígenas colombianas.

La música, los objetos decorativos y los detalles del espacio contribuyen a crear una atmósfera que busca acercar a los visitantes a Colombia sin salir de Manhattan.

El jaguar inspira el nombre del establecimiento y se deja ver en algunos espacios. Foto: @dillonburke

El nombre del establecimiento se inspira en el jaguar, una figura de gran relevancia para diversas culturas indígenas de Colombia y la Amazonía. En el universo de Guayará, este animal funciona como símbolo de curiosidad, transformación y evolución.

Para Guerra, sin embargo, la esencia del proyecto está en la sensación de pertenencia que quiere generar entre quienes cruzan sus puertas.

“El proyecto también transmite esa sensación de decir: “¡Wow, qué lindo! Quiero ser parte de esto. Es familia, es un hogar, es Colombia. Es como decirte: “Eres bienvenido a mi casa”. Es Colombia en toda su expresión”, asegura.

GUAYARA (at Back Bar) está ubicado en el 851 6th AveNew York, NY 10001. Para reservas, llame al (212) 201-4065 o visite https://www.backbarnyc.com/guayara.