El elenco de “The Rocky Horror Show” protagoniza sesión de NPR Music

Para celebrar Halloween, NPR Music ha reunido al elenco de “The Rocky Horror Show” en sus estudios de Washington D.C. para que protagonizaran una nueva edición de la serie Tiny Desk Concert. Esto ha sido publicado la madrugada del 30 de octubre.

El elenco reunido en el estudio, el cual fue transformado en el Frankenstein Place, es el mismo que actualmente está protagonizando el montaje del afamado musical en Broadway, Nueva York. Hay que recordar que esta reposición se puede disfrutar en el Studio 54.

Durante la sesión, el elenco interpretó cinco canciones: “Science Fiction Double Feature”, a cargo de Anania, y siguió con “Over at the Frankenstein Place”, con Lorna Courtney y Kevin McHale como Janet y Brad. George Salazar interpretó “Hot Patootie” con el saxofón de Lynn Ligammari, y Jake Shears cantó “I’m Going Home”, la balada de Frank-N-Furter. El cierre fue “The Time Warp”.

Según el comunicado compartido por NPR Music, la banda estuvo conformada por Jane Cardona (teclados y dirección musical), Nate Brown (guitarra), Winston Roye (bajo), Lynn Ligammari (saxofón) y Shannon Ford (batería). El coro lo integraron Jimin Moon, Renée Albulario, Boy Radio, Preston Perez, Star Quezon, Larkin Reilly y Paul Soileau, además de Andres Quintero en las voces.

¿Hasta cuándo se podrá disfrutar de “The Rocky Horror Show” en Broadway?

Esta nueva versión de la obra de teatro musical de Richard O’Brien se estrenó el 23 de abril bajo la dirección del ganador del Premio Tony, Sam Pinkleton, y su temporada finaliza el próximo 28 de febrero del año que viene, aunque siempre es posible una extensión.

Su participación en este Tiny Desk es parte de otros proyectos que se tienen con la producción, pues se cree que se hará una grabación en el teatro, aunque aún no se ha hecho pública la fecha en la que se hará.