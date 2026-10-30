La Gobernadora Hochul lucha por los latinos y los inmigrantes de Nueva York

Yo represento a una comunidad donde la mayoría de mis vecinos son inmigrantes latinos. Muchos trabajan en el sector de servicios, otros son propietarios de pequeños negocios, pero todos tienen algo en común: aman nuestra ciudad y luchan todos para construir un mejor futuro.

La gobernadora Kathy Hochul vio esto cuando nos visitó en Corona durante la pandemia, cuando era vicegobernadora, y apoyó la ampliación de esfuerzos de vacunación. Como gobernadora, proporcionó $20 millones en ayuda para los vecinos afectados por el huracán Ida. Adicionalmente invirtió en iniciativas para combatir la trata de personas en Roosevelt Avenue mediante oportunidades de desarrollo social y laboral. Más recientemente, destinó $10 millones para el primer centro comunitario en Jackson Heights.

También está liderando iniciativas similares en todo el estado, construyendo un mejor Nueva York para todos. La gobernadora implementó el primer programa estatal de comidas escolares gratuitas universales y está forjando un camino hacia el cuidado infantil universal gratuito, apoyando a las familias trabajadoras. Además, puso más dinero en nuestros bolsillos mediante el programa de reembolsos por energía, la ampliación del crédito tributario por hijos y la reducción de los impuestos para la clase media.

Y aunque el aumento del costo de vida se siente en nuestra comunidad, es la persecución contra los inmigrantes lo que no nos deja dormir. Los agentes enmascarados de Trump, conocidos como ICE, secuestran a nuestros vecinos todos los días. Ahora sabemos que esto nunca se trató de perseguir a “criminales”, ya que muchos de nuestros vecinos secuestrados no tenían antecedentes penales. Durante todo esto, la gobernadora Hochul se ha mantenido firme a nuestro lado. Este año, invirtió casi $85 millones en servicios legales para inmigrantes y promulgó leyes históricas para proteger a las escuelas y las iglesias de las operaciones de ICE, limitar la manera en que la policía local puede interactuar con ICE y establecer recursos legales cuando los agentes de ICE violen nuestros derechos.

Sin embargo, Bruce Blakeman, el títere de Trump, está intentando quitarle el cargo a la gobernadora. Como ejecutivo del condado de Nassau, permitió que la policía actuará como agentes de ICE, apoyó a Trump mientras con una guerra innecesaria y aumentó el costo de vida al elevar los impuestos a la propiedad a niveles récord. No podemos permitir que destruya el resto de nuestro estado.

La gobernadora Kathy Hochul ha defendido firmemente a los latinos y a los inmigrantes neoyorquinos, y debemos mantenernos firmes a su lado. Por eso, en estas elecciones, votaré por Kathy Hochul y le invito a que usted también lo haga. Nuestros derechos y nuestros bolsillos no pueden darse el lujo de retroceder.

Catalina Cruz representa el distrito 39 en la Asamblea de NY (Corona, Jackson Heights, Elmhurst, y partes de Rego Park y Middle Village)