Papa León XIV ajustará su pontificado según los resultados médicos del cáncer de pulmón

El papa León XIV podría modificar el ritmo y las actividades de su pontificado en función de los resultados médicos que se esperan tras la cirugía en la que se confirmó un adenocarcinoma en su pulmón derecho. Así lo reconoció Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, al admitir que el rumbo inmediato del papado dependerá de la evolución clínica del pontífice y de las recomendaciones de sus médicos.

“No podemos hacer ningún tipo de predicciones”, declaró Parolin, según las agencias italianas LaPresse y ANSA. El cardenal explicó que todavía deben aclararse 3 aspectos fundamentales: cuándo podrá regresar el papa, en qué condiciones lo hará y qué indicarán los especialistas sobre su estado de salud.

“En función de todos estos factores, el papa ajustará su pontificado, si es necesario ajustarlo”, añadió el principal colaborador de León XIV, en declaraciones que reflejan la incertidumbre sobre los próximos pasos del líder de la Iglesia católica.

Las pruebas médicas definirán los siguientes pasos

León XIV, de 71 años, fue sometido el martes a una operación para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho, después de que los médicos detectaran un nódulo sospechoso de malignidad. La intervención permitió confirmar que se trataba de un adenocarcinoma, una de las formas más frecuentes de cáncer de pulmón.

Todavía faltan estudios que ayuden a establecer las características precisas del tumor. Los especialistas esperan conocer su composición molecular y genética, determinar si las células cancerosas se extendieron más allá del tejido extirpado y establecer si el pontífice necesitará tratamientos adicionales.

Estos resultados serán determinantes para definir el seguimiento médico y las condiciones de su recuperación. Por ahora, no se ha establecido públicamente un calendario definitivo para su regreso a las actividades habituales.

Parolin reconoció que continúa preocupado por la salud del papa y admitió que le sorprendió enterarse de que debía pasar por el quirófano.

El papa se recupera en el hospital Gemelli

Mientras se aguardan los resultados de los análisis, la evolución posoperatoria de León XIV ha ofrecido señales alentadoras. El Vaticano informó que las pruebas mostraban una buena recuperación del pulmón intervenido y que los demás controles posteriores a la cirugía presentaban valores dentro de los parámetros normales.

El jueves, el pontífice retomó parte de su trabajo desde la habitación del hospital Gemelli, en Roma, donde permanecía ingresado. Durante esa jornada mantuvo una reunión con su jefe de gabinete y continuó con ejercicios de fisioterapia respiratoria, una parte importante del proceso de recuperación tras una operación pulmonar.

El Ángelus del domingo, pendiente de su evolución

Uno de los primeros interrogantes sobre la agenda inmediata del pontífice es si podrá recitar el Ángelus del domingo al mediodía. En el Vaticano se analizaban distintas posibilidades para mantener la tradicional oración, incluida una intervención desde el propio hospital.

Personal de medios de comunicación de la Santa Sede fue visto instalando cables en el centro médico, un indicio de que se preparaban para una eventual transmisión en directo. Otros papas han recurrido a este formato durante sus hospitalizaciones para dirigirse a los fieles sin abandonar el lugar donde reciben atención médica.

Parolin confirmó que esa posibilidad estaba sobre la mesa, aunque insistió en que dependerá de cómo avance la recuperación de León XIV.

La oración dominical podría ofrecer una primera señal sobre la capacidad del pontífice para retomar gradualmente algunas de sus responsabilidades, siempre que las condiciones médicas lo permitan.

Por ahora, el Vaticano mantiene abiertas las opciones y evita anticipar decisiones definitivas. El diagnóstico confirmado, los estudios todavía pendientes y la respuesta del organismo a la cirugía determinarán el siguiente capítulo del pontificado de León XIV.

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