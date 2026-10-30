Revelan la razón por la que Laura Bozzo sigue hospitalizada

Esta semana, la hija de Laura Bozzo tuvo que desmentir la muerte de la presentadora, aunque sí se encuentra bajo supervisión médica. Ahora, una fuente cercana a la familia ha dado algunos detalles sobre su estado de salud.

El ingreso de Bozzo a un hospital de Acapulco se anunció hace un par de semanas y en ese momento la misma presentadora aseguró que estaba en manos de los mejores especialistas del lugar.

La fuente le explicó a “People en Español” que una úlcera se perforó y provocó una infección, lo que coincide con lo que se dijo hace unos días, pues había tenido que adelantar una operación. La infección también afectó sus pulmones y complicó su estado de salud.

En la publicación hecha por “People en Español”, se dice que la presentadora peruana de 75 años “ha logrado superar los problemas de salud que se han presentado hasta ahora y muestra signos de recuperación y mejoría”.

La representante de Bozzo también dijo esta semana que estaban a la espera de que se compartieran nuevos resultados médicos en los que queda claro cuál es su estado actual y cuándo podrá ser dada de alta.

La fuente consultada por el mismo medio asegura que todos están optimistas con los resultados por la buena evolución que ha mostrado estos días en el hospital de Acapulco.

Mientras tanto, su equipo y familia le han solicitado a los medios que compartan información con responsabilidad; esto lo dijeron luego de que se comenzaran a compartir noticias sobre su supuesta muerte.

Hay que recordar que esta hospitalización afectó el estreno de “Señorita Laura. Más viva que nunca”, el primer show en vivo de la estrella de la televisión. Este show iba a estrenar en Guadalajara el 24 de octubre, por ahora no se ha compartido información sobre su reprogramación.

Sigue leyendo:

• “Juego de Villanos”: Lis Vega vuelve a condenar a Alicia Machado porque “teme por su salud”

• Hija de Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas quiere seguir los pasos de sus padres

• Chiquis Rivera adelanta que podría estrenarse como madre en 2027