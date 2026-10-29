“Juego de Villanos”: Lis Vega vuelve a condenar a Alicia Machado porque “teme por su salud”

Este miércoles se llevaron a cabo nuevas dinámicas en el reality “Juego de Villanos“, donde la maldad y la diversión crecen cada vez más. En una de ellas, se vio nuevamente afectada Alicia Machado.

Eso debido a que la exreina de belleza venezolana fue condenada por segunda ocasión de forma consecutiva, en esta oportunidad tras la extraña decisión de la supervillana Lis Vega.

Lis Vega asegura que “quiere cuidar” a Alicia Machado

Machado quedó entre los tres condenados junto a Alex Caniggia y Alex Ghita, con quien Alicia se la ha llevado mejor en el comienzo de la competencia.

No obstante, Lis Vega asegura que quiere velar por el bienestar de la venezolana: “Para mí lo más importante es su salud y creo que en este juego está en riesgo”.

Aunque no quedó claro a qué se refería con exactitud, Vega, Machado aseguró que está en perfecto estado de salud y, además, le lanzó una contundente amenaza: “Si yo me quedo, Lis Vega, me voy a encargar de que seas la próxima en salir”.

Después de la salida de Yina Calderón, parece que la exreina de belleza se consiguió una nueva enemiga y evidentemente se trata de Lis Vega. Habrá que ver en qué termina esta situación.

¿Quién será el próximo eliminado de “Juego de Villanos”?

Entre los tres condenados, hasta el momento, no parece haber alguien favorito para salir de la competición, debido a que los que más han creado vínculos con el resto de los compañeros son los hombres y, por su parte, Machado está dando de qué hablar desde que comenzó el reality.

Lo cierto es que ya falta poco para conocer quién será el tercer eliminado de “Juego de Villanos”, la persona que acompañará a Sandra Itzel y Yina Calderón entre los que ya no son parte de la competición.

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