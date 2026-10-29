Laura Bozzo continúa bajo supervisión médica

A mediados de octubre, Laura Bozzo anunció que había tenido que ser sometida a una cirugía y aseguró que estaba en las mejores manos médicas de Acapulco. Días después, siguen surgiendo rumores sobre su estado de salud.

Este miércoles 28 de octubre comenzó a rodar la falsa noticia sobre su muerte. Para tranquilizar al público y fanáticos de la presentadora peruana, su hija, Alejandra de la Fuente, tuvo que compartir un comunicado en el que desmiente la noticia y pide que se maneje la información con responsabilidad.

En la publicación, De la Fuentes escribió: “Ante la circulación de información falsa sobre el supuesto fallecimiento de la presentadora Laura Bozzo, desmentimos categóricamente esa información. Hacemos un llamado al público y a los medios a actuar con responsabilidad”.

Por otro lado, la representante de Bozzo, Alejandra Palomera, le contó a “People en Español” que están a la espera de que se compartan análisis médicos para saber cómo ha avanzado tras su operación. “De hecho, estamos esperando a que los doctores nos den información para dar a conocer la mejoría de Laura”, le dijo Palomera al medio.

Ni la representante ni la hija de la presentadora compartieron demasiados detalles sobre la operación y posterior hospitalización de Bozzo, aunque inicialmente se dijo que se trataba de una intervención que estaba programada, pero que tuvo que ser adelantada de emergencia.

Desde que anunció que estaba con “los mejores doctores de Acapulco”, Bozzo no ha hecho nuevas publicaciones en sus redes sociales, lo que también genera incertidumbre entre sus fanáticos.

Por otro lado, hay que recordar que la presentadora tenía programado para este mismo mes el estreno de su primer show en vivo. “Señorita Laura. Más viva que nunca” iba a estrenar el 24 de octubre en Guadalajara, México, pero no pudo ser.

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