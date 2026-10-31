Chicago: el tiempo para hoy sábado 31 de octubre

Alguna vez habrás escuchado que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. Por eso mismo, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy sábado 31 de octubre.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Estate atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para disponer de la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se ascenderá hasta los 59 grados Fahrenheit (15ºC) de máxima y los 54 grados Fahrenheit (12ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 57ºF (14ºC) de máxima y 57ºF (14ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 84 durante la primera parte del día y del 55 a lo largo de la noche. Luego, se prevén cielos cubiertos.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 9.32 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 07:22 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 17:46 h. En total habrá 10 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana habrá cielos cubiertos con probabilidad de alguna llovizna. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 63 grados Fahrenheit (17 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 57 (14ºC). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 55% por la mañana, 25% por la tarde y 55% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar cada día nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es recomendable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su tiempo impredecible, pero con la preparación adecuada, podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día. Si quieres tener más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima