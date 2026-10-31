“Juego de Villanos”: Álex Ghita es el tercer eliminado

Durante el episodio que se llevó a cabo este jueves, se dio a conocer al nuevo eliminado de “Juego de Villanos“, siendo en esta oportunidad el entrenador personal, Álex Ghita.

Ghita se encontraba entre los condenados junto al argentino Alex Caniggia y la venezolana Alicia Machado; el primero en salvarse fue el argentino y la exreina de belleza le ganó la disputa a Ghita.

Así va la lista de participantes que han abandonado “Juego de Villanos”

Sandra Itzel

Yina Calderón

Álex Ghita

Alex Ghita se va tras su primera polémica

Antes de marcharse sin despedirse, debido a que Lis Vega, la supervillana, no lo dejó despedirse, tras pulsar rápidamente el botón que lo catapultó hacia atrás, el entrenador personal concluyó con su alianza con Aleska Génesis de manera abrupta.

En cierto momento de la competencia, parecía que estos dos participantes se interesaban mutuamente e incluso llegaron a ser aliados, pero Aleska le dejó claro a Álex que no sentía nada por él. Además, los dos sintieron que abusaron de la confianza que se dieron cada uno.

La mayor polémica previa a la salida de Ghita, fue haber llamado “pe***” a Aleska, algo que parece que lo terminó de sentenciar.

Alicia Machado va por Lis Vega

Después de ser condenada, Alicia Machado afirmó que se encargaría de que Lis Vega saliera de la competencia si ella continuaba, y esa idea parece no salir de su cabeza tras confirmar su continuidad.

Eso se debe a que Machado se sintió traicionada por quien fuera su amiga por haberla condenado cuando Alicia votó por ella para supervillana. Aunque Lis aseguró que se trata de un personaje para poder ser una buena villana, Machado le advirtió que ella es así en el reality y también en su vida cotidiana, para que se cuide de lo que pueda venir.

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