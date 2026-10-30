Nicolás “Colate” Vallejo-Nágera habla sobre su relación con Paulina Rubio

En una reciente entrevista, Nicolás “Colate” Vallejo-Nágera habló sobre sus negocios actuales en España y también de su vida personal, haciendo mención especial a su matrimonio con Paulina Rubio en 2007.

Esta conversación la dio tiempo después de que la cantante mexicana ganara en la batalla legal por la custodia de su hijo. Sobre este conflicto legal que tardó al menos un par de años, Colate explica que le llegó a costar mucho dinero.

El empresario le dijo al podcast “Zodiac”, producido por la revista española “Vanitatis”: “El conflicto judicial con Paulina por mi hijo me ha costado muchísimo dinero: más de un millón de euros. Entre abogados y gastos derivados… es frustrante. Son unos años de tu vida que me hubiera gustado dedicarlos a otra cosa. No solo es el dinero, es toda la energía, lo que sufres, la incomprensión”.

Durante este tiempo, Colate buscó la custodia de Andrea Nicolás Vallejo-Nágera Rubio, quien nació el 14 de noviembre de 2010 en Miami, Florida. Al mismo tiempo que se dio la sentencia, medios de Estados Unidos y México hablaron sobre el mal estado financiero que atraviesa Rubio y que incluso la llevaron a vender propiedades.

También aprovechó la conversación para recordar los buenos momentos que sí vivió junto con la cantante mexicana. Explicó que antes de casarse tenían una buena relación. “Tengo buenos recuerdos. Al principio era todo muy divertido. Y tengo lo mejor de mi vida, mi hijo, aunque no hayamos sabido manejarlo de la mejor manera”, declaró.

Su experiencia como esposo de Rubio también ha hecho al empresario español, actualmente residenciado en Extremadura, reflexione sobre el matrimonio.

En el mismo podcast sentenció: “El matrimonio es el peor negocio que he hecho en mi vida, especialmente cuando me han tildado de interesado, cuando en realidad me he arruinado y me ha costado lo que me ha costado”.

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