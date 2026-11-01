Editorial: Nueva York y el resguardo de la democracia

El hecho de que Nueva York sea un estado azul donde prácticamente las elecciones de este 3 de noviembre sirven a nivel estatal y congresional para refrendar el triunfo de los vencedores en las primarias, no significa que los votantes deban pasar por alto su camino hacia las urnas.

Al contrario, los electores neoyorquinos tienen la oportunidad de mandar un mensaje fuerte a la Administración federal republicana de Donald Trump, en el sentido de que estamos aquí para ser un faro que resguarda la democracia. Estas elecciones de medio mandato sirven para calificar la gestión de un presidente que se ha ensañado con las comunidades minoritarias, que ha eliminado fondos cruciales para nuestra gente y que en general ha tomado medidas que han encarecido el costo de vida.

Por eso, hay que salir a sufragar en masa y ser parte de una gran ola azul que se sienta como un tsunami. Tenemos que seguir el ejemplo de más de un millón de votantes neoyorquinos que ya hicieron lo suyo en el periodo de elección anticipada.

Los latinos nacidos aquí o naturalizados tienen una oportunidad de oro para hacer sentir su voz en las urnas. No la desperdiciemos, especialmente cuando sabemos que muchos de nuestros vecinos no tienen ese privilegio. Tenemos que votar por ellos.

Demás está decir que las opciones en la boleta son claras. Necesitamos reelegir a la gobernadora Kathy Hochul. Ella ha sido una gran aliada de nuestra comunidad. Solo basta con mirar su agenda para saber que es la más indicada para enfrentar los embates de la Casa Blanca. No le ha temblado la voz cuando ha tenido que salir en defensa de los inmigrantes.

Tampoco ha dudado a la hora de invertir en nuestros barrios, en la educación y en recursos para salud, a pesar de los fuertes recortes federales que el estado ha enfrentado. La gobernadora Hochul está alineada con un plan de asequibilidad para hacer que podamos vivir mejor.

También confiamos en la ratificación del triunfo de la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, y en la victoria de la nueva camada de congresistas que representarán a varios distritos congresionales como es el caso de Darializa Avila Chevalier, Claire Valdez y Brad Lander.

Nueva York tiene que hacer sentir su poder político. No te quedes en casa, ve y vota.