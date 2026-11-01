Nueva York: pronóstico del tiempo para este domingo 1 de noviembre

Encuentra el pronóstico meteorológico de hoy para Nueva York, cómo estará el tiempo y las condiciones climáticas este domingo 1 de noviembre.

Conoce el clima de hoy en Nueva York

Crédito: Narrativa

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Por  El Diario

¿Tienes aún que elegir tu atuendo para salir por las calles de Nueva York este domingo? La predicción del clima para las siguientes horas en la Gran Manzana apunta a una temperatura máxima de 63 grados Fahrenheit (17ºC) y una mínima de 50 grados Fahrenheit (10ºC). Por otra parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 1.24 mph durante la primera mitad del día y los 2.49 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:26 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 16:52 h. En total habrá 10 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se esperan nubes y claros. Las temperaturas se moverán entre los 52 y los 66 grados Fahrenheit (11 y 19 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 3% por la mañana, 6% por la tarde y 3% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima fundamentalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos calurosos, inviernos frescos y abundantes precipitaciones.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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