Nueva York: pronóstico del tiempo para este domingo 1 de noviembre

¿Tienes aún que elegir tu atuendo para salir por las calles de Nueva York este domingo? La predicción del clima para las siguientes horas en la Gran Manzana apunta a una temperatura máxima de 63 grados Fahrenheit (17ºC) y una mínima de 50 grados Fahrenheit (10ºC). Por otra parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 1.24 mph durante la primera mitad del día y los 2.49 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:26 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 16:52 h. En total habrá 10 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se esperan nubes y claros. Las temperaturas se moverán entre los 52 y los 66 grados Fahrenheit (11 y 19 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 3% por la mañana, 6% por la tarde y 3% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima fundamentalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos calurosos, inviernos frescos y abundantes precipitaciones.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.