Star Wars tendrá una nueva experiencia en Filadelfia: cuándo abre y cuánto cuesta visitarla

Para algunos, Star Wars comenzó con una sala de cine y una nave que parecía no terminar de pasar por la pantalla. Para otros, llegó a través de una serie, un videojuego o las aventuras de Grogu. En 2027, esas generaciones tendrán un nuevo punto de encuentro en Filadelfia: Star Wars: The Experience – A Journey Through the Galaxy abrirá el 13 de febrero en The Franklin Institute.

La exposición celebrará el medio siglo de la película que inició la saga y permitirá acercarse a su creación: cómo se imaginaron sus personajes, cómo se construyeron sus mundos y qué trabajo hay detrás de objetos que millones de espectadores reconocen al instante.

Según el anuncio oficial de Star Wars, permanecerá en Filadelfia hasta el 6 de septiembre de 2027, antes de comenzar una gira de cinco años por Norteamérica. StarWars.com

Qué podrás ver en Star Wars: The Experience

La muestra reunirá más de 70 piezas, muchas procedentes de Lucasfilm y algunas exhibidas públicamente por primera vez. Entre los objetos anunciados figuran la armadura de Darth Vader, la empuñadura del sable de Darth Maul, utilería original de Andor y una speeder bike de tamaño real.

También habrá representaciones de personajes como Grogu, R2-D2 y C-3PO. El recorrido combinará objetos físicos con ambientes inmersivos y recursos interactivos para explorar la relación entre cine, diseño y tecnología.

Una de las salas estará dedicada al universo visual de la reina Amidala, con vestuario y elementos de diseño. Otra permitirá acercarse a Han Solo en carbonita y activar una secuencia interactiva inspirada en esa escena. El museo ya muestra imágenes de diseño de estos espacios: son anticipos de la exposición, que todavía no está abierta al público.

Para quienes crecieron coleccionando figuras, habrá además una sección con más de 100 juguetes de Star Wars, incluidos prototipos y materiales de desarrollo. La propuesta permitirá observar cómo el diseño de esos pequeños personajes evolucionó junto con las películas y sus seguidores.

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Cuánto cuestan las entradas

El Franklin Institute publica estas tarifas para la visita diurna, que incluye el acceso general al museo:

Adultos de 18 años o más: $49

Adolescentes de 13 a 17 años: $45

Niños de 3 a 12 años: $43

Miembros del museo de 3 años o más: $20

También anuncia una entrada Jedi Council VIP de $65 para no miembros y $45 para miembros, con acceso a cualquier horario de la fecha seleccionada y un pin de la exposición. Las entradas VIP para horario nocturno no incluyen el acceso general al museo.

Como referencia para organizar el presupuesto, dos adultos y dos niños de entre 3 y 12 años sumarían $184 en entradas diurnas, calculados con esas tarifas. A esa cantidad hay que añadir transporte, comidas y cualquier cargo adicional que aparezca al completar la reserva.

El sitio oficial ofrece un formulario para recibir información y acceder a la preventa. Antes de organizar el viaje, comprueba el horario elegido, la disponibilidad y el total final en la página de Star Wars: The Experience.

Cómo organizar la visita desde Nueva York

El museo está en 222 North 20th Street, en Center City, junto a Benjamin Franklin Parkway. Esa ubicación permite plantear una excursión de un día o sumar una noche para recorrer Filadelfia con más calma.

Una opción es viajar con Amtrak desde New York Penn/Moynihan Train Hall hasta Philadelphia–William H. Gray III 30th Street Station. Desde la estación tendrás que completar el traslado al museo. Consulta los horarios y precios para tu fecha antes de elegir el turno de entrada; el costo del tren debe presupuestarse por separado.

Si prefieres conducir, incorpora peajes y estacionamiento a la comparación. El Franklin Institute publica actualmente una tarifa de $25 por vehículo en su garaje, sujeto a disponibilidad y por orden de llegada. La entrada para autos está detrás del edificio, en 271 North 21st Street. Verifica el importe antes del viaje, porque la visita será en 2027.

Para una familia, conviene comparar el costo completo de ambas alternativas. El auto concentra el gasto del grupo, pero suma conducción y aparcamiento; el tren permite evitar ese tramo al volante, aunque exige comprar un boleto por pasajero y coordinar la conexión.

Si eliges una entrada diurna, reserva tiempo para aprovechar también las salas generales incluidas en el boleto. Así, la escapada puede reunir dos intereses en una misma visita: reencontrarse con una historia conocida y descubrir cómo la imaginación termina convertida en vestuario, criaturas y objetos de cine.

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