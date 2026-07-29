Lali Espósito sobre la polémica con Rosalía: “La situación está medio exagerada”

Tras culminar el Mundial de fútbol, la cantante Rosalía entró en una gran polémica con sus seguidores argentinos luego de compartir una publicación que fue considerada antiargentina tras el título obtenido por la selección española, país de origen de Rosalía y, al respecto, la también cantante y además actriz albiceleste, Lali Espósito, salió en defensa de su colega.

La cantante española se disculpó con sus fans argentinos luego de que compartió una publicación de la influencer Mia Khalifa que los ofendió, asegurando que solamente lo había hecho porque Khalifa tenía su tema “Perla” de fondo, sin divisar el resto del contenido, que fue lo que resultó ofensivo para muchos argentinos.

Lali defiende a Rosalía

Ante lo lejos que llegó esa situación, Lali, al igual que otras artistas argentinas, salió en defensa de la artista catalana.

“Ella no subió ningún video. Ella le puso un repost a algo que tenía su canción. ¿Cómo sabemos nosotros que fue sin querer? Yo estoy mirando redes y capaz likeo algo y no miro en detalle. Yo la conozco, me parece una persona respetuosa, amorosa; puedo dar fe de que es muy respetuosa de nuestro país”, afirmó según el medio local La Capital.

Lali asegura que llevaron la situación al extremo

Desde el 1 de agosto, se tiene previsto que Rosalía tenga el primero de cuatro shows seguidos en el Movistar Arena de Argentina y, debido a la misma crítica que recibió la artista española, alrededor de 100 personas regresaron su entrada.

“Esta cosa está medio exagerada. Rosalía va a hacer cuatro Movistares, una gira. Habrá gente que se ofendió y devolvió su entrada; que está en su derecho esa gente también. Si Rosalía hubiera hecho un video diciendo cosas negativas sobre la Argentina, diría: ‘Che, Rosalía, estás desequilibrada´. No fue el caso, le puso un repost”, sumó Espósito.

Lali llama a la reflexión

“Estamos mucho más enojados con Rosalía que con gente que es argentina y que es mucho más irrespetuosa con los argentinos o con parte de otros argentinos que con una persona extranjera que dice haber cometido un error apretando un botón. Yo prefiero creerle”, concluyó la argentina.

Hay mucha incertidumbre sobre cómo le irá a la cantante española en su presentación en el Movistar Arena, debido a que ya vivió un episodio bastante incómodo en Chile desde la polémica, cuando vio un hombre con una bandera albiceleste y, posteriormente, fue abucheada por algunos presentes.

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