Pronóstico del tiempo en Chicago para este lunes 2 de noviembre

Como ya sabrás, el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede desbaratar tus planes. Y como somos conscientes, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy lunes 2 de noviembre.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Presta atención a las previsiones y consulta diariamente los reportes para disponer de la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se alcanzará hasta los 63 grados Fahrenheit (17ºC) de máxima y los 61 grados Fahrenheit (16ºC) de mínima. La sensación térmica o”temperatura real” prevista para esta jornada será de 57ºF (14ºC) de máxima y 57ºF (14ºC) de mínima.

La probabilidad de que llueva es del 55 durante el día y del 84 durante la noche. Luego, el cielo estará cubierto.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 13.67 mph de máxima en el día y los 14.91 mph por la noche. En esta época del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:24 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 16:44 h. En total, tendremos 10 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago se esperan cielos cubiertos con lloviznas generalizadas. Se estima que la temperatura máxima sea de 68 grados Fahrenheit (20ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 61 (16 grados Celsius). ¿Quieres saber si mañana llueve en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 84% por la mañana, 91% por la tarde y 84% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos consultar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es aconsejable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su imposibilidad de acertar con el clima, pero con la preparación adecuada, podrás disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No te olvides: si siempre te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día. Si deseas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima