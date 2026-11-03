Chicago: el tiempo para hoy martes 3 de noviembre

Muchas veces se ha dicho que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede sorprenderte más de lo que imaginas. También somos conscientes, por eso aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy martes 3 de noviembre.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para obtener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 70 grados Fahrenheit (21ºC) y una mínima de 61 grados Fahrenheit (16ºC) . Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima.

La probabilidad de tener lluvias es del 87 durante la primera mitad de la jornada y del 96 a lo largo de la noche. Luego, habrá cielos cubiertos.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 16.16 mph de máxima en el día y los 14.91 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:25 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 16:43 h. En total habrá 10 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana el cielo estará cubierto con probabilidad de lloviznas generalizadas e intermitentes. La temperatura máxima estimada será de 64 grados Fahrenheit (18 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 50 (10ºC). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 56% por la mañana, 25% por la tarde y 56% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te recomendamos consultar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que se recomienda estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su clima cambiante y difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. No te olvides: si siempre te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día. Si quieres más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima