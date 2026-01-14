Asegura tu salud: Consejos para mantener tu cobertura pese a los aumentos en el Obamacare en 2026

Tener un médico a quien acudir sin que eso signifique vaciar la cuenta de ahorros es un tema fundamental para la estabilidad de tu familia, ya que una emergencia médica, no solo puede ser una tragedia, sino también un golpe que arruina la economía de miles de personas.

En el caso del sistema de salud en EE.UU., reportes de Associated Press reportan un cambio significativo en las tendencias de inscripción del Affordable Care Act (ACA), comúnmente conocido como “Obamacare“, debido al fin de los subsidios que entró en vigor desde finales del año pasado y que han provocado un aumento significativo en el costo de las coberturas.

Aunque las cifras muestran una ligera disminución en las nuevas inscripciones en comparación con años anteriores, sí reportan una advertencia para las familias trabajadoras, muchas de ellas hispanas, para que mantengan sus coberturas y tengan acceso a beneficios que son vitales.

¿Qué está pasando con el mercado de salud en el país?

El reporte indica que, tras años de crecimiento récord, el número de personas que se han inscrito en planes de salud a través del Mercado refleja una disminución, debido a una combinación de dos factores principales: el fin de ciertos subsidios temporales que se otorgaron durante la pandemia y un ajuste en las reglas de elegibilidad en varios estados.

Esto significa que algunas familias que antes tenían costos mínimos para acceder a coberturas de salud, ahora están enfrentando costos más elevados. Esto ha causado que algunas personas hayan decidido como reacción inmediata cancelar su cobertura para cubrir otros gastos básicos como la renta o la comida.

El impacto directo en la estabilidad de las familias latinas

En Estados Unidos, los hispanos históricamente son el grupo con las tasas más altas fuera de cobertura de seguros. Gracias al ACA, esa brecha se cerró significativamente en la última década, permitiendo que padres e hijos tuvieran acceso a medicina preventiva, vacunas y atención de especialistas.

Sin embargo, el panorama actual presenta nuevos desafíos específicos para mantener estas coberturas:

La barrera de la desinformación: Muchos hispanos piensan que, si los subsidios “extra” terminaron, sus seguros ya no son costeables. Esto no siempre es cierto. Existen todavía niveles de ayuda financiera basados en los ingresos que permiten que el seguro se mantenga. El miedo al costo: El reporte de AP destaca que el costo de las primas es la razón principal por la que la gente se aleja del sistema. Para una familia latina promedio, un aumento de $50 o $100 dólares mensuales en el seguro puede hacerlo incosteable. No obstante, es fundamental comparar planes, ya que a veces un plan “Bronce” o “Plata” puede tener ajustes que aún se ajusten a sus presupuestos. La renovación de Medicaid: Adicionalmente, muchos estados están realizando revisiones de elegibilidad para Medicaid (lo que llaman “unwinding”). Muchos latinos que fueron desplazados de Medicaid ahora son elegibles para el ACA, pero si no actúan a tiempo, se quedarán en un “limbo” sin cobertura alguna.

Consejos para proteger a tu familia

Aquí te comparto tres pasos prácticos que puedes tomar hoy mismo:

No asumas, verifica: Aunque hayas escuchado que los precios subieron, entra a Cuidadodesalud.gov (o HealthCare.gov). Los cálculos de subsidios se actualizan anualmente y, dependiendo de tus ingresos de 2025, podrías llevarte una sorpresa.

Aunque hayas escuchado que los precios subieron, entra a Cuidadodesalud.gov (o HealthCare.gov). Los cálculos de subsidios se actualizan anualmente y, dependiendo de tus ingresos de 2025, podrías llevarte una sorpresa. Busca ayuda especializada: Existen organizaciones comunitarias sin fines de lucro con personal que habla español (los llamados ‘navegadores’) que te ayudan a inscribirte de forma gratuita. Ellos conocen los trucos legales para maximizar tus créditos fiscales.

Existen organizaciones comunitarias sin fines de lucro con personal que habla español (los llamados ‘navegadores’) que te ayudan a inscribirte de forma gratuita. Ellos conocen los trucos legales para maximizar tus créditos fiscales. Atención a las fechas: Si has tenido un cambio de vida —como casarte, tener un bebé o mudarte— calificas para un Periodo Especial de Inscripción. No tienes que esperar hasta el final del año para obtener cobertura.

La salud es nuestra verdadera riqueza. Sin ella, no podemos trabajar, cuidar a nuestros hijos o buscar el sueño americano. Aunque las noticias sean alarmantes sobre “caídas en el número de inscripciones” y “ajustes presupuestarios”, la realidad es que el sistema sigue ahí para servirte.

El descenso en las inscripciones es una señal de que el mercado está cambiando, pero también es una oportunidad para que los latinos tomemos las riendas de nuestra salud financiera. No permitas que un cambio legal impida que dejes de cuidar tu salud por temas tan sencillos como ir al dentista o al chequeo anual para verificar tu condición médica.

