El seguro médico de Obamacare podría subir hasta 14% en 2027: quiénes pagarían más

Las primas de los seguros médicos contratados a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), conocida como Obamacare, podrían aumentar hasta 14% en 2027, de acuerdo con un análisis de KFF publicado este miércoles 8 de julio. De concretarse, el incremento sería un nuevo golpe a millones de afiliados que ya enfrentaron un aumento del 114% en sus pagos mensuales tras el fin de los subsidios ampliados aprobados durante la pandemia.

El impacto ya comenzó a sentirse. Desde que el Congreso decidió no extender estos subsidios desde finales de 2025, más de 3 millones de personas han abandonado los planes del mercado de Obamacare durante 2026 y quienes conservaron su cobertura pagan, en promedio, $178 dólares al mes, frente a los $113 que desembolsaban un año antes, según el análisis.

¿Por qué los precios no dejan de subir, aunque millones ya abandonaron su plan?

Esta fluctuación en los costos médicos se debe a un patrón muy concreto: tras el fin de los subsidios, las personas sanas abandonaron el mercado porque no quisieron pagar las nuevas primas y quienes permanecen son principalmente los pacientes más enfermos, los que más atención médica necesitan.

“Cuando la gente sana se va, los precios suben”, indicó Stacey Pogue, investigadora sénior del Centro de Reformas de Seguros de Salud de la Universidad de Georgetown. “Los analistas lo predijeron todos, y ahora es lo que estamos viendo”.

Las aseguradoras, al calcular sus costos para 2027 sobre una base de usuarios más enfermos y cuya atención es más costosa, están solicitando aumentos con un 14% de mediana, pero con porcentajes más altos en estados como Carolina del Norte, Ohio y Arizona.

El doble golpe que afecta a millones de familias hispanas en 2026

Para este año, el promedio de deducibles (la participación que paga el asegurado de su bolsillo antes de que el seguro cubra) aumentó 37%, o $1,027 por persona, alcanzando un récord histórico de $3,786 anuales.

Para una familia de ingresos medios, eso significa que, antes de recibir cualquier beneficio por parte del seguro, debe desembolsar casi $4,000 de su propio dinero.

Debido a esto, muchas familias optaron por pagar planes de bronce, con primas más bajas pero deducibles más altos, como única alternativa para mantener la cobertura médica. El porcentaje de personas en planes de bronce pasó del 30% al 40% del total de inscritos entre 2025 y 2026.

Quiénes perdieron la cobertura y los riesgos para la comunidad hispana

Ante el alza de primas, los latinos representan uno de los grupos con mayor riesgo de perder cobertura, según datos del Urban Institute.

Pero a nivel general, la cantidad de personas inscritas en el mercado de Obamacare pasó de 22.3 millones en 2025 a un estimado de 17.5 millones en 2026, una caída de casi 5 millones de personas, el mayor descenso en afiliaciones desde que se creó el mercado en 2014.

En estados como California, las cancelaciones entre personas que renovaron su plan aumentaron en 6% frente al año anterior. En Ohio y Carolina del Norte, las inscripciones cayeron más del 20%.

¿Qué puedes hacer ahora mismo con tu servicio médico?

Ante los pronósticos de aumento de precios proyectados para 2027, los especialistas recomiendan algunas acciones concretas:

Verificar elegibilidad para subsidios existentes en Healthcare.gov: aunque los subsidios mejorados expiraron, muchas personas de bajos ingresos aún califican para ayuda parcial

en Healthcare.gov: aunque los subsidios mejorados expiraron, muchas personas de bajos ingresos aún califican para ayuda parcial Comparar planes antes del período de inscripción abierta (generalmente noviembre–enero) para detectar opciones más baratas

(generalmente noviembre–enero) para detectar opciones más baratas Revisar si calificas para Medicaid : quien gana menos del 138% del nivel federal de pobreza puede ser elegible, dependiendo del estado

: quien gana menos del 138% del nivel federal de pobreza puede ser elegible, dependiendo del estado Contactar un navegador certificado (navigator), un asesor gratuito que ayuda a encontrar el mejor plan sin cobrar comisión

¿Por qué el Congreso no ha resuelto el problema de la cobertura médica asequible?

Los subsidios mejorados fueron creados en 2021 como respuesta a la crisis económica provocada por la pandemia y fueron extendidos hasta 2025 por la Ley de Reducción de la Inflación. Cuando el Congreso no llegó a un acuerdo antes del 31 de diciembre de 2025, los créditos fiscales expiraron automáticamente.

“Las primas subirán. Eso es un hecho”, sostuvo Gary Young, director del Centro de Política de Salud de la Universidad de Northeastern, poco antes de la expiración. “Cuántas personas perderán cobertura es más debatible. Pero ciertamente las primas aumentarán porque los marcos originales de la ACA limitaban la elegibilidad de subsidios”.

Hasta ahora, no hay ninguna legislación con suficiente consenso en el Congreso para revertir la situación antes del inicio del período de inscripción 2027.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre Obamacare y el aumento de primas en 2027

¿Cuánto subirán los seguros médicos de Obamacare en 2027?

El aumento mediano propuesto por las aseguradoras es del 14%, según KFF. Las tasas finales se confirmarán durante el verano, pero múltiples análisis proyectan aumentos de dos dígitos.

¿Por qué subieron tanto las primas en 2026?

Cuando los subsidios mejorados expiraron a finales de 2025, los costos promedio aumentaron 114% para quienes mantuvieron el mismo plan. Millones de personas eligieron planes de menor costo con deducibles más altos, o simplemente abandonaron la cobertura.

¿Cuántas personas perdieron su seguro médico en 2026?

Más de 3 millones de personas abandonaron sus planes durante 2026. La inscripción efectiva total podría caer de 22.3 a 17.5 millones de personas.

¿Todavía hay subsidios disponibles para el seguro médico?

Sí, pero son menores que antes. Los subsidios básicos de la ACA original siguen vigentes para personas con ingresos por debajo del 400% del nivel de pobreza federal.

¿Qué pueden hacer los hispanos sin seguro para conseguir cobertura?

Quienes califican para Medicaid deben inscribirse de inmediato. Para los demás, Healthcare.gov y los navegadores certificados gratuitos pueden identificar el plan más accesible.

Conclusión

El ciclo que se está formando en el costo del servicio médico es difícil de detener sin apoyo del Congreso: primas más altas expulsan a las personas más sanas, los más enfermos que quedan encarecen los costos, y las aseguradoras piden aumentos mayores para el siguiente año.

Si el Congreso no actúa antes de noviembre, millones de familias enfrentarán la decisión de pagar más por un seguro cada vez más limitado, o quedarse sin cobertura médica en un país donde una hospitalización puede costar decenas de miles de dólares.

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