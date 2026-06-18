Cada vez más familias temen no poder pagar una emergencia médica en EE.UU.

El alto costo de los servicios médicos en EE.UU. es un problema que genuinamente preocupa a millones de familias: una visita al médico por una urgencia puede costar hasta $20,000 dólares y una hospitalización puede desestabilizar por completo el presupuesto del hogar, mientras que las primas del seguro médico han subido hasta un 114% tras la expiración de los subsidios federales.

De acuerdo con datos del Índice de Asequibilidad West Health-Gallup, el 47% de los adultos está muy preocupado por el costo de la atención médica para su familia, una angustia que compite con gastos básicos como la renta, los alimentos y la gasolina. Además, los recortes a Medicaid y a los apoyos de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare) amenazan con dejar a millones sin cobertura.

El año en que el seguro médico se volvió impagable

A partir del 1 de enero de 2026 vencieron los subsidios mejorados que, durante la pandemia, hicieron más accesible el seguro médico en el Mercado de Salud. Sin una nueva ley para extenderlos, las aseguradoras ajustaron sus tarifas al alza, dejando a millones de personas a la deriva con sus coberturas.

Las primas subieron un 114% en promedio, lo que equivale a unos $1,016 dólares adicionales al año por persona, para quienes compran su póliza en el mercado individual. Para una familia de cuatro integrantes, eso significa más de $4,000 dólares extra solo para mantener la misma cobertura.

Muchas familias simplemente no pudieron seguir pagando y, por ello, más de 1.2 millones de personas dejaron de estar inscritas en planes del ACA para 2026, de acuerdo con datos federales. En estados con altos costos de vida, como California o Nueva York, el impacto fue especialmente duro, al punto que el recibo del seguro compite de manera directa con la renta y la comida.

La gente tiene miedo a enfermarse… y a tener que pagar una factura

Las encuestas revelan una paradoja inquietante: la mayoría de los adultos tiene algún tipo de seguro, pero aun así teme no poder cubrir el costo de una emergencia médica. Los deducibles altos, copagos elevados y redes limitadas de hospitales dejan a muchos asegurados expuestos a facturas de miles de dólares.

Una sola visita a la sala de emergencias puede costar entre $3,000 y $20,000 dólares, según el tipo de atención que se otorgue. Una ambulancia, una resonancia o una noche de hospitalización bastan para disparar la cuenta. Para quien no tiene seguro, o no tiene suficiente para cubrir el deducible, esa cantidad suele convertirse en una deuda de largo plazo.

En la práctica, muchas personas deciden posponer su visita al médico, suspenden la elaboración de algún estudio o recortan la compra de medicamentos. Deciden “aguantar” un dolor en el pecho, un problema dental o un cuadro de infección por miedo a la cuenta, aun sabiendo que eso puede agravar su condición y derivar en una emergencia más seria.

¿Por qué los hispanos cargan con el mayor riesgo?

El estudio indica que la población hispana mantiene la tasa más alta de personas sin seguro médico en Estados Unidos. Casi un 20% de hispanos menores de 65 años carece de cobertura, y más de la mitad tiene planes considerados insuficientes para enfrentar una emergencia seria.

Además, los recortes anunciados a Medicaid y a los apoyos del ACA los impactan de una manera más severa. Diversos análisis coinciden en que millones de latinos podrían perder su cobertura en los próximos años si no se aprueban nuevas medidas de protección. Para muchas familias, el seguro que obtuvieron por primera vez en la última década está en riesgo de desaparecer.

Esto se traduce en decisiones dolorosas para el cuidado de la salud: padres que evitan llevar a sus hijos al pediatra, adultos mayores que cortan medicación para hipertensión o diabetes, trabajadores que no se atienden una lesión por miedo a dejar de generar dinero y acumular deuda.

¿Cómo afecta al bolsillo una urgencia médica?

El impacto financiero de una emergencia de salud no solo se mide en la factura del hospital. Tiene efectos colaterales:

Pérdida de ingresos : muchos trabajadores hispanos no tienen días de enfermedad pagados. Si se enferman, no cobran

: muchos trabajadores hispanos no tienen días de enfermedad pagados. Si se enferman, no cobran Deuda médica : los saldos se acumulan en tarjetas de crédito, préstamos personales o planes de pago con el hospital, con tasas de interés que encarecen aún más el costo real

: los saldos se acumulan en tarjetas de crédito, préstamos personales o planes de pago con el hospital, con tasas de interés que encarecen aún más el costo real Deterioro del crédito: facturas no pagadas pueden llegar a agencias de cobro y afectar el puntaje crediticio, encareciendo otros créditos, incluida la compra de vivienda o auto

Para una familia que vive al día, una factura de $5,000 o $10,000 dólares puede convertirse en años de sacrificios para pagarla, renunciar a estudios universitarios para los hijos o atrasarse en el pago de la renta.

¿Qué se puede hacer hoy para reducir el riesgo?

Aunque el sistema es complejo, hay acciones concretas que pueden ayudar a reducir el impacto económico de una enfermedad inesperada:

Verificar elegibilidad para Medicaid o CHIP: Muchas familias hispanas califican sin saberlo. Los ingresos máximos son más altos de lo que se suele pensar, sobre todo para hogares con niños.

Muchas familias hispanas califican sin saberlo. Los ingresos máximos son más altos de lo que se suele pensar, sobre todo para hogares con niños. Revisar con detalle su póliza actual: Es clave conocer el deducible, los copagos y la red de hospitales. Un plan barato con deducible muy alto puede equivaler a no tener seguro ante una urgencia.

Es clave conocer el deducible, los copagos y la red de hospitales. Un plan barato con deducible muy alto puede equivaler a no tener seguro ante una urgencia. Negociar con hospitales y clínicas: Los centros de salud suelen tener programas de descuento o condonación parcial de deuda para personas de bajos ingresos. Es importante pedir información por escrito y solicitar estados de cuenta detallados.

Los centros de salud suelen tener programas de descuento o condonación parcial de deuda para personas de bajos ingresos. Es importante pedir información por escrito y solicitar estados de cuenta detallados. Usar centros de atención urgente cuando sea seguro: Para problemas menores, las clínicas de “urgent care” suelen ser mucho más baratas que una sala de emergencias, aunque nunca deben reemplazar al 911 en situaciones graves.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre emergencias médicas y costo en EE.UU.

¿Es mejor no ir al hospital para evitar la deuda?

No. Ignorar síntomas puede convertir un problema tratable en una emergencia que cueste más en salud y dinero. Lo recomendable es buscar atención e informarse sobre opciones de pago y programas de ayuda.

¿Puedo recibir atención si no tengo seguro ni documentos?

Por ley, los hospitales deben estabilizar a cualquier paciente en una emergencia. Después vendrá la factura, pero la atención inicial no puede negarse por falta de seguro o estatus migratorio.

¿Qué pasa si no puedo pagar la cuenta completa?

Es preferible negociar un plan de pagos o solicitar descuentos por ingreso antes de dejar una factura sin pagar. Muchas instituciones reducen montos si el paciente demuestra bajos ingresos.

¿Cómo saber si califico para ayuda financiera?

Cada hospital tiene políticas distintas. En general, revisan el ingreso familiar y el tamaño del hogar. Conviene pedir los lineamientos por escrito y entregar comprobantes de ingresos.

Conclusión

El miedo a una emergencia médica se ha convertido en una constante para millones de familias hispanas en Estados Unidos. Mientras el costo del seguro sube y los subsidios se reducen, una simple visita a urgencias puede transformar un problema de salud en una crisis financiera.

Prepararse, conocer las opciones de cobertura y exigir la información y los apoyos disponibles no elimina el riesgo, pero puede marcar la diferencia entre una deuda impagable y un golpe del que la familia pueda recuperarse.

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