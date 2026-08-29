Obamacare 2027: aseguradoras abandonan mercados y más de un millón podrían cambiar de plan

Al menos 11 aseguradoras, entre ellas Cigna y Molina, abandonarán los mercados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) en 2027, dejando a más de 1 millón de personas en más de 20 estados sin su plan médico actual.

La inscripción abierta comenzará el 1 de noviembre de 2026 y terminará el 15 de enero de 2027, por lo que los afiliados afectados deberán revisar otras opciones disponibles y elegir una nueva cobertura si su aseguradora sale de su mercado.

Este cambio es una de las consecuencias de la expiración de los subsidios reforzados de ACA, a partir del 31 de diciembre de 2025, que además ya había elevado las primas promedio de $888 a $1,904 dólares mensuales para personas que ya reciben créditos fiscales.

Pero además, con menos aseguradoras compitiendo en algunos mercados, los consumidores podrían enfrentar menos opciones y mayores costos al buscar cobertura para 2027.

El dinero para el servicio médico que está en juego

Según la organización no partidista de política de salud, KFF, las aseguradoras propusieron un aumento mediano de 15% en las primas para 2027, confirmando un segundo año consecutivo con alza en los costos de dos dígitos y que incluye un alza de hasta 114% que sufrieron 20 millones de personas en 2026 tras el fin de los subsidios ampliados.

Steve Reyes, residente de Fort Lauderdale, Florida, distribuidor de partes de avión y padre de una familia de cuatro, relató la semana pasada a NBC Miami / Telemundo 49 que su factura mensual se disparó en 2026 a $3,430 dólares, y calificó este incremento como “un golpe al estómago”.

Para 2027, los incrementos en las tarifas estiman incrementos que van de 4% a 40% según el estado.

Lo que puedes hacer ahora: revisa si tu aseguradora seguirá ofreciendo la cobertura en tu estado y compara al menos dos o tres planes antes del cierre, ya que una renovación automática puede asignarte un plan más caro o sin tu médico habitual.

¿Qué aseguradoras saldrán del mercado?

Cigna confirmó que se retirará por completo del negocio individual de la ACA, dejando a unos 369,000 afiliados en 11 estados, incluidos Florida, Georgia y Texas. “Estamos planeando salir de nuestro negocio de intercambio individual a finales de este año”, sostuvo Brian Evanko, presidente y director de operaciones de Cigna.

Aetna, filial de CVS Health, también se retiró por completo en 2026, afectando a cerca de 1 millón de personas en 17 estados. Su argumento es que sufrió pérdidas en planes individuales pese a que su matriz ganó $1,800 millones de dólares en el primer trimestre. Otras compañías, como Baylor Scott & White, CareSource y PacificSource, confirmaron salidas parciales. Según KFF, siete aseguradoras ya anunciaron su salida para 2027, por cinco que entrarán a nuevos estados.

Crédito: Imagen generada con IA | Cortesía

¿Por qué es momento de revisar tu cobertura médica?

Para las familias hispanas que dependen del mercado individual, la salida de este grupo de aseguradoras reducirá la cantidad de opciones de médicos disponibles y aumentará los montos de los deducibles de los beneficiarios. De hecho, en 165 condados solo habrá una aseguradora disponible, casi el doble que el año pasado.

Esto afectará especialmente a regiones importantes en Florida y Texas, donde varias compañías salientes tenían fuerte presencia. El promedio de aseguradoras por estado cayó de 9.6 en 2025 a 9.0 en 2026, la primera caída desde 2021.

El riesgo de una “espiral de la muerte”

Analistas advierten que estos cambios podrían provocar una posible “espiral de la muerte”, en la que “millones podrían dejar la cobertura de la ACA, y eso elevaría los costos de salud para el resto”, advirtió un análisis de CNBC citando a expertos en política de salud.

Cerca de 22 millones de personas recibieron créditos fiscales reforzados en 2025, más del 90% de los inscritos, lo que explica por qué este doble golpe afecta a una porción tan amplia de la población.

Fechas clave para no perder la cobertura médica

1 de noviembre de 2026 : inicia la inscripción abierta en la mayoría de los estados

: inicia la inscripción abierta en la mayoría de los estados 15 de diciembre de 2026 : límite para cobertura desde el 1 de enero de 2027

: límite para cobertura desde el 1 de enero de 2027 15 de enero de 2027 : cierre general en HealthCare.gov

: cierre general en HealthCare.gov California, Nueva York y Nueva Jersey tienen plazo extendido hasta el 31 de enero de 2027

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el retiro de al menos 11 aseguradoras del programa Obamacare

¿Mi seguro desaparece de inmediato si mi aseguradora se va?

No. Sigue activo hasta el 31 de diciembre de 2026; el cambio aplica al plan de la inscripción de noviembre.

¿Cómo sé si mi aseguradora se retira en 2027?

Revisa tu carta de renovación de otoño y confirma en HealthCare.gov si tu plan sigue disponible.

¿Por qué suben tanto las primas si mi aseguradora sigue operando?

KFF calcula un alza mediana de 15% para 2027, por el aumento en costos médicos y escasez de personal.

¿Qué pasa si no me inscribo antes del 15 de enero de 2027?

No podrás obtener cobertura hasta la siguiente inscripción, salvo excepción especial.

¿Qué estados tienen más salidas de aseguradoras registradas?

Florida, Texas, Georgia, Indiana, Oregón, Idaho y Montana, entre los más afectados.

Conclusión

La salida de aseguradoras del mercado ACA confirma una tendencia que KFF documenta desde 2026 y que podría profundizarse si más compañías ven el negocio individual como poco rentable.

Si noviembre confirma menos competencia y primas más altas, las familias afiliadas deberán considerar cientos de dólares adicionales al mes o arriesgarse a quedarse sin cobertura médica en 2027.

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