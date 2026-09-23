Beneficios de SNAP aumentan el 1 de octubre: hogares podrán recibir hasta $1,841

Los montos máximos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) cambiarán el 1 de octubre de 2026. Para una familia de cuatro integrantes, el nuevo límite mensual será de $1,023 en los 48 estados contiguos y Washington, D.C.

Cuánto podrá recibir cada hogar

El ajuste corresponde al año fiscal 2027 y estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2027.

Según los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), los nuevos montos máximos mensuales serán de $306 para una persona, $562 para dos y $808 para tres.

En hogares de cuatro integrantes, el límite llegará a $1,023.

Para familias más numerosas, el máximo será de $1,217 si tienen cinco miembros; $1,463 si tienen seis; $1,616 si tienen siete; y $1,841 si tienen ocho.

Estas cifras se aplican a los 48 estados contiguos y al Distrito de Columbia.

El pago que corresponda a cada familia dependerá de sus ingresos, del número de integrantes y de las deducciones que se tomen en cuenta al calcular la ayuda.

También cambiará el beneficio mínimo: los hogares elegibles de una o dos personas en los 48 estados contiguos y Washington, D.C., podrán recibir al menos $25 al mes.

Cambian los límites de ingresos y otras cifras

Además de los nuevos montos de ayuda alimentaria, cambiarán algunas cifras que SNAP usa para decidir quién puede recibir el beneficio y cuánto le corresponde.

Por ejemplo, una familia de cuatro personas en los 48 estados contiguos y Washington, D. C., deberá tener ingresos brutos de no más de $3,575 al mes.

Es decir, se toma en cuenta lo que gana antes de aplicar los descuentos permitidos por el programa.

Si una familia destina una parte importante de sus ingresos a gastos de vivienda, SNAP puede tomar en cuenta esos gastos al calcular su ayuda alimentaria.

Para ciertos hogares, la cantidad máxima que se puede descontar de sus ingresos en ese cálculo será de $769.

Por último, algunos hogares deben cumplir un límite de ahorros y otros recursos que SNAP toma en cuenta.

Para ellos, el límite será de $3,000. Si en el hogar vive una persona de 60 años o más o una persona con discapacidad, el límite será de $4,750.

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